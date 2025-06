Hromada hlíny a jeden výkop obehnaný červenobílou páskou. Tak vypadá staveniště, kde už mělo dávno růst nové bydlení pro seniory.

Ústí nad Orlicí potřebuje nový pavilon pro padesátku seniorů, kteří žijí ve sto let staré budově, jež je po všech stránkách nevhodná. Rychlá výstavba měla udržet šanci města na dotaci, kterou nutně potřebuje.

Jde přitom o největší investici radnice v tomto volebním období. I přes slíbenou dotaci 80 milionů si radní musí vzít úvěr 140 milionů. Nyní vážně hrozí, že o dotaci město přijde. „Je to problém poměrně zásadní a velký,“ uvedl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Ústí nad Orlicí chce nahradit starý pavilon novým. Jde zřejmě o neopakovatelnou příležitost, jak získat pomoc od státu. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž chce od roku 2026 podporovat fungování spíše menších zařízení. Jenže aby všechno zapadlo do sebe, přístavba podle dotačních podmínek musí stát ještě letos, přinejhorším v březnu 2026. A to se určitě nestane.

Výběrové řízení vyhrálo sdružení firem BBP Stavby Praha a Bystroň Group Ostrava, staveniště převzalo loni v prosinci. Brzy začalo namítat, že projektová dokumentace má vady, žádalo změny, více peněz a chtělo výrazně prodloužit termín. „Pod zemí jsme narazili na plynovodní přípojku, o které projektanti města vůbec nevěděli,“ uvedl například pro iDNES.cz Michal Prusek ze společnosti BBP Stavby.

Město ale s výhradami nesouhlasí. Spory obou stran nikam nevedly. Na konci května odstoupily od smlouvy firmy, nyní stejný krok udělali i zastupitelé.

Město vyčerpalo možnosti

Podle Petra Švadleny z advokátní kanceláře, která poskytuje právní služby radnici, město vyčerpalo všechny možnosti k tomu, aby stavbaře přivedlo zpět na staveniště a aby začal plnit svoje povinnosti. Zhotovitel od smlouvy neměl podle města právo odstupovat.

„Namísto toho, aby se soustředil na plnění svých povinností, tak se snažil až nepřiměřeným nátlakem působit na orgány města s tím, že snad uzavření té smlouvy měla předcházet určitá pochybení,“ seznámil v pondělí zastupitele s výčtem pochybení. Podle vedení města bylo chyb na straně firem mnohem víc.

Nedostatky v projektové dokumentaci měly být podle politiků městu nahlášené bezodkladně po uzavření smlouvy, a ne dva měsíce po zahájení prací. Na stavbě měl chybět i stavbyvedoucí a problém byl ve vedení stavebního deníku.

Zastupitelé zároveň v pondělí odpoledne rozhodli, že budou požadovat zaplatit od sdružení firem pokutu ve výši 24 milionů korun. Firmy pokutu platit nehodlají. „Vzhledem ke špatné přípravě projektu se vyskytly překážky, které nebylo objektivně možné bez součinnosti ze strany města překonat,“ uvedl Michal Prusek.

Město ještě zkouší najít způsob, jak zařízení s dotací postavit. Oslovilo další firmy, které se loni o zakázku ucházely. Ministerstvo bylo ochotné městu vyjít vstříc a souhlasilo, že přístavba domova pro seniory může být dokončena v březnu. Podle oslovených firem se to však už nedá stihnout. A to ani v případě, kdyby ministerstvo práce a sociálních věcí termín natáhlo až do poloviny příštího roku.

Sousední Česká Třebová investuje do domova seniorů také, za čtvrt miliardy staví nový pavilon domova pro seniory, kde má vzniknout 67 lůžek. Na rozdíl od Ústí nad Orlicí ale s osmdesátimilionovou dotací může počítat. „Máme drobný skluz proti harmonogramu, ale víme, že to stihneme. Stavbu dokončíme na přelomu tohoto a příštího roku,“ uvedl tiskový mluvčí České Třebové Jiří Holý.