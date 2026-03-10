Levný nájem pro mladé. Pardubice rozdělí další byty za zlomek ceny, zájem je velký

Milan Zlinský
  15:11aktualizováno  15:16
Pardubice spouští další ročník programu Startovací bydlení pro mladé lidi s novými pravidly. Program od roku 2015 pomáhá zájemcům získat první samostatné bydlení. Letos nabídne 25 nových bytů s výrazně nižším nájemným. Novinkou je i prodloužení doby nájmu až na pět let.

Pardubice v posledních letech zažívají růst počtu obyvatel. | foto: Michal Klíma, MAFRA

Dostupnost bydlení je dnes pro mladé lidi na začátku pracovní kariéry jedním z největších problémů.

„I letos nabídneme celkem 25 nových startovacích bytů, celkem jich tak bude přiděleno už 275. Komerční nájmy v Pardubicích se dnes pohybují zhruba okolo 300 korun za metr čtvereční. Právě proto nabízíme startovací byty s nájemným 80 korun za metr čtvereční v prvních třech letech a zbývající dva roky 100 korun za metr čtvereční,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký a doplnil, že dobu nájmu radní na základě analýzy mezi žadateli prodloužili na pět let.

Oproti běžnému trhu tak mohou mladí lidé ušetřit i několik tisíc korun měsíčně a tyto peníze využít jako základ pro budoucí vlastní bydlení v Pardubicích.

„Podmínkou získání startovacího bytu je mimo jiné ekonomická aktivita žadatele a také převod trvalého pobytu do Pardubic, pokud ho žadatel dosud nemá,“ dodal Rychtecký.

Městské byty dávají mladým šanci, Pardubice pokračují ve startovacím bydlení

V první části programu 2026 budou k dispozici byty o velikostech garsoniéra, 1+kk, 1+1, 2+1 a 3+1 s plochou přibližně od 23,9 do 59,57 metrů čtverečních. Byty jsou třeba v ulicích Ohrazenická, Bělehradská, Gagarinova, Artura Krause nebo Sokolovská. Žádosti je možné podat jen osobně na oddělení správy bytových domů a nebytových prostor v 1. patře budovy magistrátu na adrese U Divadla 828.

