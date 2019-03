Kluziště poničilo dráhu dostihového závodiště, trávník musí být nový

Utrpěl jeden z ochozů, chodníky jsou zralé na výměnu, poškozený je i travnatý svah pro diváky a co je nejhorší, zničená je i cílová rovinka dráhy.

Postavit před největší tribunou dostihového závodiště umělé kluziště a na něm nechat bruslit děti i další zájemce, vedení města považovalo za dobrý nápad. Jako přídavek na něm byl nedávno uspořádán netradiční duel v koňském pólu.



„Kluziště nepovažuji za průšvih. Projekt měl pozitivní přínos. Dvaadvacet tisíc bruslících návštěvníků a účast dětí ze škol a školek v dopoledních hodinách je toho důkazem. Z tohoto pohledu byl projekt kluziště úspěšný,“ uvedl šéf Dostihového spolku Pardubice Martin Korba.

Ovšem na celou anabázi lze pohlížet i z jiného pohledu, a to samotných účastníků dostihů. A ti jsou ze zpráv z Pardubic mírně řečeno rozladění.

Televizní záběry zničené cílové rovinky vyděsily například známého dostihového trenéra Čestmíra Olehlu. „Zničená nebo nedostatečně upravená trať může způsobit i zchromnutí koně, zvláště v cílové rovině, kde kůň vyvíjí finální zrychlení,“ uvedl pro Českou televizi.

Kluziště trávu zadusilo

V čem je vlastně problém? Po odstranění kluziště se zjistilo, že tráva za měsíce bez kyslíku vyhnila. Jasné tak je, že se bude muset položit nový trávník, ovšem to v případě dráhy pro koně není úplně snadné.

„Vůbec nechápu, že to někdo povolil. Bylo přece jasné, že tráva shnije, a tím se rozdrobí drny. Ty jsou přitom pro pevnost dráhy naprosto zásadní,“ uvedl dlouholetý šéf dostihového spolku Miroslav Petráň, podle kterého je dokonce v ohrožení celá sezona.

„Příští týden má v noci mrznout, tím je jasné, že nová tráva se nebude dát zasadit. Přitom už 8. května se jedou první dostihy. Do té doby se trávník sotva zazelená a dá se celkem dobře odhadnout, co s ním udělají půl tuny vážící okovaní koně,“ doplnil Petráň, který v roce 2010 sám řešil, jestli stavět na závodišti kluziště.

Tehdejší manažer hokejové klubu Zbyněk Kusý sondoval situaci před pořádáním venkovního zápasu s Kometou Brno. Ten se nakonec konal ve Svítkově na plochodrážním stadionu. „Řekl jsem mu, že kluziště na dráhu, kterou jsme téměř stříhali nůžkami na nehty, vážně nepustím,“ dodal.

Celý projekt ledového parku řídila Nadace pro rozvoj města Pardubic, kterou vede primátor Martin Charvát z hnutí ANO. Ovšem ten se k celé věci nechce příliš vyjadřovat.

„Město má informace od managementu Dostihového spolku, podle kterých revitalizace trávníku, respektive dráhy proběhne podle plánu a začátek dostihové sezony rozhodně nebude ohrožen. Stejně tak, podle předpokladu, bude opraven chodník, který utrpěl přejezdem těžké techniky,“ vzkázal primátor přes šéfa své kanceláře Radima Jelínka s tím, že se k věci nechce více vyjadřovat.

Na veřejnost se zatím dostala jen informace, že pořízení kluziště vyšlo na 12 milionů, další milion má stát odstranění kluziště a likvidace škod. Zástupce opozice logicky začíná štvát, že více nikdo neví.

„Nikdo ze zastupitelů, a troufám si říct, ani z vedení z města doposud nezná, kolik nás celá ta legrace stála,“ řekl lídr Pardubáků František Brendl.

Podle Korby se výsledek ledového parku bude teprve vyhodnocovat. Příště ale však prý bude kluziště už na jiném místě v areálu. Zároveň šéf spolku tvrdí, že dráha i okolí budou do 8. května v pořádku.

V to doufá i slavný trenér Josef Váňa, který do Pardubic často posílá své koně. „Jsem v kontaktu se správcem dráhy, ten mě ujistil, že do prvních dostihů bude vše v pořádku. A já mu věřím,“ řekl osminásobný vítěz Velké pardubické.

„Ale moc se to nepovedlo. Už to máme za sebou, tak snad už se nic takového nebude opakovat,“ dodal Váňa.