Dostihy bez koní z Napajedel budou smutnější, říká šéf pardubického závodiště

„Zrušení napajedelského hřebčína bude mít neblahé dopady na celý dostihový provoz. Naší povinností je teď udělat vše pro to, aby chov anglického plnokrevníka v Česku nezanikl,“ říká Jaroslav Müller.

Takže v případě Napajedel už je pět minut po dvanácté?

Nemám detailní zprávy, ale zdá se, že situace je vážná. To, o čem se v posledních měsících poměrně nahlas hovořilo, se stává pravdou. Je třeba okamžitě hledat rychlá řešení vedoucí k zajištění a udržení chovu anglického plnokrevníka v Česku. Stát stále disponuje dvěma hřebčinci (Písek a Tlumačov - pozn. red.), a tudíž máme reálnou šanci na to, abychom alespoň dílčím způsobem napravili to, co jsme způsobili.