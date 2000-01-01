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Po několika letech, kdy při Velké pardubické svítilo slunce a diváci mohli nejslavnější český dostih sledovat jen v košili, nebylo letos počasí k obecenstvu příliš milostivé. Nad pardubickým závodištěm se honily mraky, občas i sprchlo a teplota se nevyšplhala příliš přes 15 stupňů. Pro koně, jezdce i trenéry pěkný dárek, pro návštěvníky už méně. Přesto bylo na tribunách k vidění mnoho rozličných módních doplňků. Dominovaly jim tradičně klobouky, především ty dámské. Takhle je zachytil fotograf iDNES.cz Martin Veselý.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Módním doplňkům dominovaly klobouky. Pánové často volili spíš tradičnější bravy. (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Počasí bylo značně proměnlivé. Chvílemi skrápěl dostihovou dráhu déšť, pak se zase objevila modrá obloha. (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
K elegantnímu klobouku je potřeba i elegantní kabát. Obecenstvo hrálo všemi barvami. A dostihový svátek letos táhl, na pardubické závodiště přišlo přes 20 tisíc diváků. (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Při dostizích samozřejmě nešlo jen o módu. Dění na dráze bylo často strhující. (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Někdy není potřeba klobouk ani extravagantní oblek. Postačí dýmka. (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
S oděvem je potřeba sladit i účes, aby byl celek dokonalý. (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Tohle není módní doplněk, ale potřebné vybavení pro každého správného příznivce dostihů. S triedrem je na překážky vidět mnohem lépe. (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
I bez klobouku se ale dalo v Pardubicích užít spoustu zábavy. (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
O půl čtvrté jde veškerá móda stranou, startuje nejtěžší dostih kontinentu. Tak kdo to letos bude? (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Bylo to pořádné drama. Z vítězství se nakonec radoval irský jezdec Keith Donoghue s koněm Final Orders. (11. října 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA