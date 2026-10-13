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Výsledky voleb
Irská radost na Velké pardubické. Faltejsek na rekord nedosáhl, v cíli jen šest koní
Šlo o pořádné drama. V cílové rovince 136. ročníku Velké pardubické se o triumf přetahovali Final Orders a Godfrey, v jehož sedle mohl Jan Faltejsek oslavit rekordní osmé vítězství. To ale nakonec...
Velká pardubická 2026: Startovní listina a výsledky
Velká pardubická patří k nejvýznamnějším sportovním a společenským událostem v Česku. Také v roce 2026 ovládl slavný dostih zahraniční kůň. Z vítězství se radoval Final Orders v sedle s Keithem...
Lidé mají předsudky, říká devatenáctiletá Playmate, která kandiduje za ODS
Je jí teprve devatenáct let, studuje gymnázium a letos zvítězila v soutěži Hledáme Playmate 2026. Kristýna Anna Škodová, která fotila titulní stranu Playboye ve francouzském Cannes, nyní kandiduje za...
Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta
Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...
OBRAZEM: Elegance na Velké pardubické. V kloboucích se předvedli dámy i pánové
Po několika letech, kdy při Velké pardubické svítilo slunce a diváci mohli nejslavnější český dostih sledovat jen v košili, nebylo letos počasí k obecenstvu příliš milostivé. Nad pardubickým...
Praví vrazi běhají po svobodě, křičel muž odsouzený za nájemnou vraždu své ženy
Verdikt odvolacího Vrchního soudu v Praze pořádně rozzuřil muže, který si odsedí 20 let za objednání vraždy své manželky. Vykonavatel činu, který ji za 150 tisíc korun ubil ocelovou trubkou, jde do...
Stát chce větrníky, politici slaví jejich odmítání. Je to destruktivní, říká developer
Stát označuje větrnou energetiku za důležitou součást energetického mixu, zároveň ale někteří vládní politici otevřené vítají, když obyvatelé v referendech výstavbu elektráren odmítnou. Podle...
Zloděj se přepočítal. Policistům chtěl uplavat, vrhli se za ním do studené řeky
Akční záběry z nočního dopadení zloděje zveřejnili chrudimští policisté. Muž, který měl na kontě dvě odcizená auta a několik vykradených prodejen včetně restaurace, se před nimi pokusil uplavat v...
Roboti, 3D tisk i virtuální realita. Česká Třebová má nové vzdělávací centrum
Vyzkoušet si 3D tisk, sestavit robotického mazlíčka nebo se ponořit do virtuální reality. To vše nyní mohou studenti v novém vzdělávacím centru CzechUpEDU v České Třebové. Moderně vybavené pracoviště...
OBRAZEM: Elegance na Velké pardubické. V kloboucích se předvedli dámy i pánové
Po několika letech, kdy při Velké pardubické svítilo slunce a diváci mohli nejslavnější český dostih sledovat jen v košili, nebylo letos počasí k obecenstvu příliš milostivé. Nad pardubickým...
Poldr Kutřín už může při povodních částečně pomáhat, hotovo má být do léta
Polská společnost Budimex posouvá stavbu protipovodňového poldru Kutřín ke zdárnému cíli. V údolí říčky Krounky je betonová hráz suché nádrže hotová už ze dvou třetin. Dělníci zároveň zahájili montáž...
Při brutální vraždě oběti vyhřezla střeva. Útok mohl přijít kvůli mumlání a zápachu
Už při ranách pěstmi šlo letos v únoru muži na ubytovně v Žamberku o život. Když ho však spolubydlící ještě bodl nožem, na místě zemřel. Za jeho vraždu půjde Jan Morávek z Orlickoústecka na dlouho do...
Faltejsek si přál: Ať dostih odsýpá. Irskému vítězi Velké pak pomohl i karambol soka
Tentokrát to bylo bez svěřenců legendárního Josefa Váni. Bez početnějšího pole. Bez vzpouzejících se koní při promenádě. Bez opakovaného startu. Bez pádů na Taxisu. A v celkově pomalejším tempu. Zato...
Večerní obrat. STAN už o koalici s ANO a Žijeme Pardubice dál nejedná
Ještě během neděle to vypadalo, že je v Pardubicích skoro upečená radniční koalice. Dosavadní členové ANO a Žijeme Pardubice si už v sobotu večer plácli s hnutím STAN a měli v plánu přibrat další...
Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta
Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...
Louka, prodej, Tatenice, Ústí nad Orlicí
Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
1 073 800 Kč
Jako správná padavka jsem odstoupil. Zelený o zranění, o gólu i o Brunesovi
Po ošetření bolavého kotníku sparťanský stoper Jaroslav Zelený za postranní čárou kulhal k půlící čáře, aby se mohl vrátit zpátky do hry. Jenže místo něj už po ploše běhal Adam Ševínský. „Asi nějaký...
Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený
Zápas cti sparťanští fotbalisté zvládli se ctí. Bez čtyř zraněných hráčů základní sestavy porazili v 10. kole první ligy nevyzpytatelné Pardubice 2:0, když obě branky dali v úvodech poločasů. Nejdřív...