Mistrovství se koná 7. až 9. listopadu na dostihovém závodišti v Pardubicích a podle organizátorů se ho zúčastní 900 závodníků z více než 30 zemí. Za Českou republiku bude závodit 130 sportovců se svými psy.
„Tělocvičná jednota Sokol Maxičky jako jediný zástupce ČR je členem Mezinárodní canicrossové federace. Jsme také aktivní a rádi jezdíme na tyto akce. Rozhodli jsme se tedy kandidovat s tím, že bychom organizovali takovou událost v roce 2025 nebo 2026, a byli jsme vybráni pro rok 2025,“ řekla první místostarostka ČOS Kamila Šrolerová.
Sportovci a psi budou v Pardubicích soutěžit ve třech hlavních disciplínách. V canicrossu je pes v zápřahu s běžcem, při bikejöringu táhne pes závodníka na kole a scooterjöring je obdoba bikejöringu s koloběžkou. Canicross je přitom jediná disciplína s hromadným startem a vítězové dosahují průměrné rychlosti 22 kilometrů za hodinu na trati dlouhé pět až šest kilometrů.
Zahraniční závodníci přijedou podle organizátorů z Mexika, Brazílie nebo Argentiny. Mistrovství je otevřeno i pro děti, ČR bude reprezentovat 31 nejmladších závodníků.
Tělocvičná jednota Sokol Maxičky pořádala Mistrovství Evropy v individuálním mushingu v roce 2016 v Novém Městě na Moravě. Tehdy se podle Šrolerové účastnilo akce 600 závodníků.
22. února 2025