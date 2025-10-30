Česká reprezentace bude silná, věří pořadatelé šampionátu v jízdě na psím spřežení

  14:00
Pořadatelé mistrovství světa v individuálním mushingu, tedy v jízdě nebo běhu se psem, věří v silnou českou reprezentaci. Řekli to ve čtvrtek na tiskové konferenci v Tyršově domě na pražské Malé Straně, kde sídlí Česká obec sokolská (ČOS).
Společná fotografie po tiskové konferenci k mistrovství světa v mushingu (jízdě na psím spřežení). (30. října 2025)

Mistrovství se koná 7. až 9. listopadu na dostihovém závodišti v Pardubicích a podle organizátorů se ho zúčastní 900 závodníků z více než 30 zemí. Za Českou republiku bude závodit 130 sportovců se svými psy.

„Tělocvičná jednota Sokol Maxičky jako jediný zástupce ČR je členem Mezinárodní canicrossové federace. Jsme také aktivní a rádi jezdíme na tyto akce. Rozhodli jsme se tedy kandidovat s tím, že bychom organizovali takovou událost v roce 2025 nebo 2026, a byli jsme vybráni pro rok 2025,“ řekla první místostarostka ČOS Kamila Šrolerová.

Závodní kategorie na mistrovství světa musherů

Sportovci a psi budou v Pardubicích soutěžit ve třech hlavních disciplínách. V canicrossu je pes v zápřahu s běžcem, při bikejöringu táhne pes závodníka na kole a scooterjöring je obdoba bikejöringu s koloběžkou. Canicross je přitom jediná disciplína s hromadným startem a vítězové dosahují průměrné rychlosti 22 kilometrů za hodinu na trati dlouhé pět až šest kilometrů.

Zahraniční závodníci přijedou podle organizátorů z Mexika, Brazílie nebo Argentiny. Mistrovství je otevřeno i pro děti, ČR bude reprezentovat 31 nejmladších závodníků.

Tělocvičná jednota Sokol Maxičky pořádala Mistrovství Evropy v individuálním mushingu v roce 2016 v Novém Městě na Moravě. Tehdy se podle Šrolerové účastnilo akce 600 závodníků.

22. února 2025
Elektrárny Opatovice prohrály spor s obcí, jsou zátěží pro okolí. Vyšší daň platí

Elektrárny Opatovice neuspěly s návrhem na zrušení rozhodnutí zastupitelů v Opatovicích nad Labem, kterým firmě stanovili koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Podle krajského soudu obec...

27. října 2025  8:49

Emigroval, aby se v Austrálii stal králem sýrů. Milan Vyhnálek by se dožil 100 let

Premium

Před pár dny to bylo přesně 100 let, kdy se v Hnátnici na Orlickoústecku narodil muž, který později proměnil Tasmánii v sýrařskou velmoc. Milan Vyhnálek se díky své nezdolné životní síle a energii...

26. října 2025

