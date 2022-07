Pardubický podjezd na 17. listopadu se zavřel, začne další dopravní zmatek

Uzavírka bude v ulici 17. listopadu platit pro veškerou dopravu, tedy i pro vozy městské hromadné dopravy, auta, pěší a cyklisty od pátku 1. července od 7. hodiny ranní do čtvrtka 7. července do 3.45 hodin. Objízdná trasa povede ulicemi Pod Břízkami – S. K. Neumanna – Anenská – Karla IV. – Jahnova – Sukova třída – Hradecká – Palackého třída a naopak, nebo Pichlova – S. K. Neumanna – Anenská – Karla IV. – Jahnova – Sukova třída – Hradecká – Palackého třída a naopak. Do 6. července budou linky MHD, které standardně jezdí podjezdem v ulici 17. listopadu, vedeny v náhradních trasách. Linky 1, 5 a 15 přes nadjezd Paramo, linky 7, 14, 18, 24 a 27 podjezdem Anenská. Linka 20 bude mimo provoz.