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Cena nafty teď není žádné drama, říká ředitel dopravního podniku v Pardubicích

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Ředitel Tomáš Pelikán se v dopravním podniku zdaleka nestará jen o autobusy a trolejbusy. Momentálně má třeba jeho firma za úkol zjistit, zda může jednou stát lanovka mezi nádražím a zamýšlenou arénou Petra Dědka na Cihelně. Podnik se stará i o cyklověž či parkovací automaty. (5. června 2026) | foto: Dopravní podnik města Pardubic

Milan Zlinský
  16:00
Žádná jiná městská firma v Pardubicích nemá tak dlouho stejného šéfa. Tomáš Pelikán, který je zároveň i zastupitelem města, řídí dopravní podnik přes dvacet let. Za tu dobu se třeba vozový park městské hromadné dopravy změnil k nepoznání.

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„Tak 20 let je dlouhá doba. Opravdu se tady vyměnila spousta věcí. Instalovali jsme nové technologie, které nám pomáhají s řízením dopravy. Co se týká vozového parku, tam jsme se maximálně snažili vytěžit evropské dotace, protože náklady na obnovu autobusů a trolejbusů jsou obrovské,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Pelikán.

Když jsme spolu mluvili před 20 lety, měl jste sen postavit novou trolejbusovou trať do depa kolem Parama. To se nakonec povedlo, byť se zpožděním.
Ano, to byl náš velký cíl. Ale za ty roky bylo těch změn mnohem více. Vyměnili jsme kompletně třeba technologii pro rádio a radioprovoz. Nyní máme svůj autonomní systém a vlastně řídíme celé město, které obsluhujeme. Systém je společný s městskou policií. Jsou tam datové kanály, kterými dnes komunikují vozidla, a my díky tomu můžeme třeba dát na křižovatkách preferenci našim vozidlům. Aktuálně začínáme projekt na pořízení elektrobusů a dobíjecí infrastruktury. Máme vysoutěžené trafostanice.

Nejlevnějším palivem je pro nás zemní plyn, který máme vysoutěžený na burze dopředu za fixní cenu. Takže i když se dnes na trzích obchoduje za jiné peníze, my ho máme pořád za stejnou cenu. A takhle se to střídá historicky.

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