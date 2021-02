Pardubický dopravní podnik přišel za rok o 10 milionů pasažérů

Už skoro rok ředitel pardubického Dopravního podniku Tomáš Pelikán sleduje, jak ve spojích městské hromadné dopravy mizí lidé. A tím i peníze z rozpočtu městské firmy. Nakonec za loňský rok dopraváci přišli v trolejbusech a autobusech o plnou třetinu všech cestujících.

„Nepřevezli jsme deset milionů lidí, což je celá republika. Tomu odpovídá propad v tržbách, máme o 30 milionů korun méně. Ty tržby už nikdo neuvidí. Předloni jsme v průměru denně převezli 91 tisíc lidí, loni jen 62 tisíc lidí za den, denně tak zmizelo z MHD kolem 30 tisíc lidí,“ řekl Pelikán.

Od března do května byly vozy MHD téměř prázdné, na podzim a v zimě se kvůli pokračujícím opatřením proti koronaviru situace zopakovala. V období distanční výuky proto podnik přešel na prázdninový jízdní řád, který trvá dosud. Tím se sice něco ušetří, ale zdaleka ne všechno.

„V létě jsme měli skoro sto procent cestujících v porovnání s rokem 2019. Pak to šlo zase rapidně dolů,“ řekl Pelikán s odkazem na podzimní masivní šíření koronaviru.

Lidé kvůli covidu-19 hodně pracují z domova a méně jezdí MHD. Někteří místo veřejné dopravy jezdí víc autem. Žáci a studenti přestali jezdit do škol a učí se online. Časové jízdenky na delší dobu se proto neprodávaly skoro vůbec.

„Neví se, kdy se otevřou školy, neví se, kdy se vrátí lidé z home officů do práce. Tak si skoro nikdo desetiměsíční jízdenku nekoupí. Lidé víc jezdí na SMS, platí papírovou jízdenkou nebo elektronickou peněženkou,“ řekl Pelikán.

Dopravní podnik za loňský rok skončí ve ztrátě, která nebude podle Pelikána tragická díky státním a městským kompenzacím i podnikovým úsporám.

„Nebude to tak strašné, ztráty z propadů tržeb budeme schopní ze dvou třetin vykompenzovat. Ale stejné propady pokračují i letos. Nebude jednoduché si s tím poradit,“ řekl Pelikán s tím, že na jaře navíc začne v Pardubicích výluka v Kyjevské ulici, protože město nechává opravit nadjezd.

Ať důchodci platí, přeje si opozice

Dopravní podnik kvůli tomu najede o 260 tisíc kilometrů víc, což jsou další náklady. Podnik i proto jedná s městem o vyšších kompenzacích. Investice prý rušit nemůže. Zatím však moc úspěšný nebyl.

„Víme, že dopravní podnik není v lehké situaci, ale městská kasa také dostává zabrat. Na letošní rok tak dáme podniku stejně peněz jako loni, i když víme, že budou mít i kvůli Kyjevské náklady navíc, budou si s tím muset poradit,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš.

V rámci boje o vylepšení rozpočtu podniku se nabízí zrušení bezplatného jízdného pro důchodce, které radnice spustila v tomto volebním období. Podle lídra opozičních Pardubáků Františka Brendla by to měl být první krok politiků.

„Budeme chtít, aby skončily slevy pro důchodce, ne aby to opět vše zaplatila produktivní část populace, která je momentálně zašlapávána do země.

Ostatně město jí už zdražilo popelnice a vodu. Teď je na řadě doprava, to je špatně,“ uvedl Brendl s tím, že by město mělo opět zavést paušál 400 korun, za který mohli důchodci neomezeně využívat MHD celý rok.

„Myslím, že to není vysoká cena. Lidé by to sotva nějak pocítili a město by kvůli tomu ročně ušetřilo necelých 10 milionů korun,“ dodal Brendl.

Podle Pelikána už první kvartál dopravákům ukáže, co se s ekonomikou v rámci rozvolňování stane.

„S městem o náhradách budeme jednat. Investice škrtat nemůžeme. Nový odbavovací systém je již vysoutěžený a pod dotací. Nová vozidla, která nám přicházejí, jsou pod smlouvou z roku 2019. Radiovou síť udělat musíme,“ dodal Pelikán.