Pardubické silnice jsou bezpečné, pozor však v Ústí nad Orlicí

Z největších českých měst si jen v Jihlavě mohou řidiči, cyklisté a chodci připadat bezpečněji než v Pardubicích. Za posledních 15 let se totiž ve městě stalo velmi málo tragických dopravních nehod, a tak se východočeská metropole dostala na druhé místo žebříčku bezpečnosti České pojišťovny.

„Česká pojišťovna mapuje bezpečnost silničního provozu na silnicích krajských a okresních měst již od roku 2004. Díky dlouhodobým výsledkům ČP Indexu máme nyní k dispozici unikátní data o tom, ve kterých městech je bezpečnost na silnicích dobrá a kde se naopak příliš bezpečně nejezdí,“ vysvětluje Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

ČP Index podle ní vychází ze statistik nehodovosti Policie ČR a je vztažený k počtu obyvatel jednotlivých měst. V hodnocení jsou zohledněny vážné dopravní nehody, jejichž následkem je úmrtí či vážné zranění. „Metodika se za celých 15 let nezměnila, jedná se tak skutečně o vypovídající dlouhodobou statistiku o tom, jak bezpečné jsou silnice v daném městě,“ doplňuje Ivana Buriánková.

Bezpečnost na silnicích ve městech podle České pojišťovny Krajská města (údaje za 15 let)

1. Jihlava

2. Pardubice

3. Karlovy Vary

6. Hradec Králové

7. Praha

12. Brno

13. České Budějovice Okresní města (údaje za 15 let)

1. Tachov

2. Třebíč

18. Jičín

29. Svitavy

37. Chrudim

42. Rychnov n. Kněžnou

54. Trutnov

58. Ústí nad Orlicí

59. Náchod Pramen: Česká pojišťovna

Jihlava se na prvním místě žebříčku bezpečnosti objevila nejčastěji (šestkrát) a za 15 let tam na silnicích vinou dopravních nehod zemřelo 13 lidí a 103 se vážně zranilo. To je suverénně nejlepší bilance.



„Ze třinácti krajských měst jich během hodnoceného období na první příčce žebříčku bezpečnosti skončilo šest. Vedle Jihlavy a Plzně to byly čtyřikrát Karlovy Vary, v roce 2013 byly první Pardubice, v roce 2014 Hradec Králové,“ doplnila Buriánková.

Daleko hůře dopadla východočeská okresní města. Dvě z nich - Ústí nad Orlicí a Náchod - dokonce obsadila dvě poslední příčky žebříčku. Naopak třeba ve Svitavách se situace výrazně zlepšila. „Řada okresních měst, která se v patnáctileté bilanci umístila v polovině žebříčku, zaznamenala v poslední době zlepšení. To se týká například Svitav (29. místo), které v posledních pěti letech dvakrát zažily rok zcela bez závažných nehod,“ řekla mluvčí.

Zatímco z krajských měst neudrželo čistý štít, tedy bilanci bez usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách, ani jedno město, v okresních městech se to podařilo 24 z nich. Ve dvanácti městech jej udrželi opakovaně. Nejlépe si vedl Tachov, kde se to povedlo šestkrát, za 15 let tam měly dopravní nehody za následek dva mrtvé a 11 těžce zraněných. To je nejlepší bilance ze všech. Šestkrát udrželi čistý štít i v Rokycanech, třikrát v Bruntále, Berouně a ve Svitavách.