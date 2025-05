Kvůli uzavřené silnici I/35 u Mohelnice, po které za normálních okolností denně projede okolo 20 tisíc aut, se většina řidičů nespoléhá na 71 kilometrů dlouhou objížďku přes Štíty. Místo toho pomocí navigací hledají způsoby, jak Zábřežskou vrchovinu překonat nejkratší možnou cestou. Výsledkem jsou kamiony a osobními auty zahlcené úzké silnice nižších tříd, na kterých v úterý bourali první řidiči.

Přestože před očekávanými problémy prostřednictvím článku zpravodajského serveru iDNES.cz starostové obcí varovali téměř dva týdny před samotnou uzavírkou, nic se nestalo. Naopak najevo vyšly informace, nad kterými vedení postižených obcí nechápavě kroutí hlavou.

Uzavírka přetížila vesnické silnice

Obce kritizují rozhodnutí krajského úřadu Pardubického kraje ohledně povolení průjezdu tranzitní dopravou. Městský úřad v Moravské Třebové společně s dopravním inspektorátem policie ve Svitavách navrhoval umístit zákazovou značku pro nákladní auta nad 12 tun. Krajská dopravní policie však navrhované dopravní značení podle veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce Pardubického kraje odmítla.

„Nesouhlasíme s umístěním dopravních značek B4 a E14 Tranzit. Důvodem je skutečnost, že se nejedná o úsek, kterým by vozidla objížděla zpoplatněnou komunikaci a kombinace dopravních značek nedává žádnou informaci o úseku komunikace, kterým může řidič legálně projet,“ stojí v podmínkách pardubického odboru služby dopravní policie, které jsou součástí veřejné vyhlášky stanovující přechodnou úpravu provozu.

„Ověřovala jsem si to na začátku týdne u paní na městském úřadě. Vyjadřovala se k tomu i Správa a údržba silnic Pardubického kraje, aby byl přes naše obce omezen tranzit, ale nikdo to v Pardubicích nevzal v potaz,“ zlobí se Lenka Šedá, starostka Borušova, kde dostává neskutečně zabrat ani ne dva roky stará silnice.

Starostové Městečka Trnávky, Vranové Lhoty, Borušova a Rozstání teď apelují v dopise na Olomoucký a Pardubický kraj včetně policie, aby došlo k přehodnocení objízdné trasy. Cílem není úplný zákaz, ale alespoň částečné rozmělnění dopravních proudů, což se v tuto chvíli říct nedá.

Osobní auta včetně kamionů zatěžují v obou směrech hlavně silnici třetí třídy přes Boršov či Maletín a silnici II/644 přes Městečko Trnávka a Vranovou Lhotu.

„Osobní doprava ať jedním směrem jezdí přes Městečko Trnávku a druhým přes Maletín a Borušov. Dojde k rozmělnění dopravy a všem se nám trochu uleví. Kamiony ale musejí jezdit po navržené objízdné trase přes Štíty a musí to kontrolovat policie. Naše cesty nejsou na takovou dopravu skutečně stavěné,“ opakuje se starostka Městečka Trnávky Jana Sablíková, která už před čtrnácti dny upozorňovala, že obce v Pardubickém kraji měly být u takto rozsáhlé uzavírky v rámci dvou krajů účastníky řízení. Výsledkem toho je enormní navýšení dopravní zátěže. Jen v úterý Městečkem Trnávka v pouhých 10 minutách projelo více než 100 aut.

Podobně skličující je i situace ve Vranové Lhotě, kde je mezi dvěma domy natolik zúžená silnice, že auta musejí na poměrně dlouhém a nepřehledném úseku dávat protijedoucím přednost.

„Je jen otázkou času, než tam dojde k nějaké dopravní nehodě. Už jsem byla svědkem nepříjemné kolize, při které se svrchu řítilo auto a protijedoucí řidič se domníval, že to stihne projet a místo toho málem skončil na zahradě rodinného domu. Řidič dalšího auta, aby se nesrazil s dalším to musel vzít přes obrubníky,“ popisuje současný stav starostka Vranové Lhoty Marie Vychodilová.

Mnozí řidiči v uzavřených obcích nedodržují ani předepsanou rychlost. „Opravdu jezdí rychle, padesátka jim nic neříká. V místní části Hraničky mě už občané informovali, že tam každý lítá stovkou,“ dodala starostka.

Kamiony, kolize a silnice na hraně únosnosti

K rizikovým situacím dochází i dál v nepřehledných serpentinách za obcí, kde se v úterý horko těžko prodíral kamion s návěsem. Osobní auta musela stát v příkopu.

Vše má na svědomí zevrubná oprava hlavní výpadovky z Mohelnice ve směru na Hradec Králové. Kilometrový úsek silnice trpí pod náporem kol těžkých kamionů, které sjíždějí Mohelnický kopec.

„Dramatickým způsobem dochází k násobně rychlejší degradaci vozovkového souvrství, než je to na běžných rovinatých úsecích. Zejména v nočních směnách jsme opravovali mnohé výtluky ve vozovce, nicméně v posledních měsících nám naše diagnostika ukázala, že těžce zasaženy jsou i ostatní vrstvy,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic s dálnic (ŘSD) Jan Rýdl s tím, že nelze čekat na stavbu D35, která do pěti let opravovaný úsek zcela nahradí. „Musíme v tuto chvíli reagovat včas, než se vozovka úplně rozpadne,“ dodal.

Ředitelství silnic a dálnic si do podmínek výběrového řízení dalo požadavek na zhotovení prací v délce maximálně 40 dnů. Samo ŘSD chtělo stavbu provádět po polovinách s kyvadlovým provozem.

„Ačkoli jsme věděli, že kyvadlový provoz na takto zatížené tranzitní komunikaci vyvolá velké problémy, udrželi bychom těžkou nákladní dopravu na tranzitní komunikaci a nerozjede se po kraji. Bohužel silniční správní úřad rozhodl, že se rekonstrukce bude provádět za úplné uzávěry,“ vysvětlil Rýdl.

Krajský úřad Olomouckého kraje, který o úplné uzavírce rozhodl, si za svým stanoviskem stojí. Vliv na úplnou uzavírku mají kolony i nehody. „Pokud se jedná o úsek, který nám z dálnice přechází do dvoupruhové, již za předchozích oprav, které se prováděly za kyvadlového provozu, docházelo k dlouhým kolonám. Při poslední opravě kolony ve špičkách na dálnici D35 dosahovaly délky 8 až 10 kilometrů,“ řekl František Pěruška z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

„Navíc při údržbových pracích na D35 došlo ke čtyřem poměrně závažným nehodám, tak jsme si společně s policií vyhodnotili, že objízdná trasa bude z pohledu Besipu a z pohledu plynulosti bezpečnější jak pro běžné účastníky silničního provozu, tak pro stavbu,“ dodal.

Zástupce společnosti Strabag provádějící stavbu přislíbil, že za dodržení technologických postupů by se dala stavba za vhodných podmínek zkrátit na 30 dnů. „Máme v plánu pracovat víkendy, svátky. Budeme se snažit, aby práce byly co nejdřív dokončeny,“ řekl Vladimír Mareček, vedoucí provozní jednotky Šumperk.