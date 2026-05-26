Ráno přecpané a smrdí záchod. Na trať se vracejí Regionovy, cestující si stěžují

David Půlpán
  15:38
Na železniční trať spojující Havlíčkův Brod s Pardubicemi se vrátily soupravy Regionova. Část moderních jednotek RegioFox už měsíce čeká na opravu. Na trati s častými oblouky se jim příliš opotřebila kola.

Když se v pondělí ráno blížil k nástupišti ve Slatiňanech starý typ Regionovy, cestující na nástupišti ani neprotáhli obličej. Moderních jednotek 847 polského výrobce Pesa přezdívaných RegioFox se v posledních týdnech dočkají jen málokdy. Aktuálně ze sedmi souprav zůstávají v provozu čtyři.

Regionova trio 814.220 Českých drah ve stanici Bystřice nad Pernštejnem
Ilustrační snímek
Regionova Trio 814.220 Českých drah ve stanici Nedvědice
„Nastupte si vedle,“ řekl cestujícím průvodčí, protože musel rozložit skládací rampu, aby vozíčkář mohl vjet dovnitř. Dříve to dělat nemusel – RegioFoxy mají automatickou výsuvnou rampu.

České dráhy musely v uplynulých měsících několik moderních souprav odstavit. „Aktuální nedostatek provozních jednotek RegioFox souvisí s větším a rychlejším opotřebením ploch kol na lokálních tratích s malými poloměry oblouků na Vysočině, což se týká také tratě z Havlíčkova Brodu do Pardubic. V důsledku intenzivního provozu ‚Foxů‘ na zdejších tratích došlo k opotřebení kol na více jednotkách najednou,“ uvedl tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Vlaky s takto „sjetými“ koly podle něj nesmí vozit cestující a kola je nutné vyměnit. „Cestujícím bychom se vaším prostřednictvím chtěli omluvit za dočasné snížení komfortu v důsledku nasazení jednotek Regionova místo úplně nových vlaků RegioFox,“ uvedl Šťáhlavský.

Vedení kraje, které se v červnu 2024 chlubilo nově nasazenými soupravami na trati 238, je zklamané. „Provoz vlaků je tak sice plně zachován, ale z pohledu kraje jako objednavatele je jakékoli snížení kapacity či komfortu cestujících nepřijatelné,“ uvedl náměstek hejtmana Ladislav Valtr (ODS).

Horší než dřív

Cestující, kteří si zvykli na pohodlí a klimatizaci, to nesou hlavně v dopravních špičkách dost nelibě. „Jsou to ještě horší Regionovy, než tady jezdily dříve. Často smrdí záchod, ráno je to přecpané. Je to docela utrpení,“ uvedl jeden z cestujících postávajících na nástupišti ve Slatiňanech.

Z Pardubic na Vysočinu už jezdí všechny objednané RegioFoxy, kraj chce další

Kraj ani dopravce zatím nedokázali zajistit, aby na trať vyjelo více souprav a cestující se nemuseli ve vozech tlačit. „Jednotky Regionova, které dopravce dočasně nasadil na trať 238, jsou staženy z jiných částí republiky. Tyto jednotky nemá Pardubický kraj ve smlouvě. S dopravcem bylo a je posílení vybraných vlaků řešeno. Dopravce však nyní nemá k dispozici tolik volných souprav, aby mohly jezdit zdvojené soupravy,“ uvedl Valtr.

Opravu moderních souprav komplikoval podle Českých drah fakt, že výrobce neměl dostatek náhradních kol. Navíc opravárenské pracoviště v Havlíčkově Brodě procházelo rekonstrukcí.

„Nyní již výrobce nová kola dodal a v Havlíčkově Brodě bude během příštích dní zahájen provoz úplně nové opravárenské haly pro moderní vlaky, jako je RegioFox. Poptali jsme také externí dodavatele, kteří se zabývají výměnou kol na drážních vozidlech,“ uvedl Šťáhlavský a dodal, že v blízké době by se měla situace dále zlepšovat. Aktuálně jsou podle něj k dispozici na trati čtyři jednotky RegioFox, zprovoznění dalších státní dopravce očekává v nadcházejících týdnech.

Zda a jaké sankce Pardubický kraj vůči Českým drahám uplatí, není jasné. „Výše sankcí za odstavení jednotek 847 ještě není dopočítána, prioritou je nyní náprava v provozu. Některé případy nezaviněné dopravcem však nemusí kraj k sankci opravňovat, což souběžně vyhodnocujeme,“ uvedl Valtr.

