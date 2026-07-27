Další úleva pro dopravu v Pardubicích. Wonkův most už zase slouží v plné šíři

Na mostě je po více než dvou letech znovu pět jízdních pruhů. Dva průběžné v každém směru doplňuje odbočovací pruh ve směru od Polabin na nábřeží Václava Havla. Na něj se během rekonstrukce řidiči dostali jen objížďkou kolem hokejové arény a fotbalového stadionu.
Původně mělo být hotovo na podzim 2025, ale stavbaři během oprav narazili na řadu neočekávaných komplikací. Například že některá lana volného předpětí byla v jiné poloze, než projekt předpokládal, a museli proto změnit celou technologii včetně výroby nových lan, která se dělala na míru.
Další problémy způsobila například izolace mostu, která byla v tak špatném stavu, že docházelo k navlhnutí konstrukce. Izolace byla přitom poměrně nová, položili ji při předchozí rekonstrukci v roce 2006. Stavební firma musela oproti původním plánům řešit i přeložku horkovodu.
„Most Pavla Wonky patří mezi nejvýznamnější dopravní stavby v Pardubickém kraji, proto jsme od začátku kladli důraz na to, aby rekonstrukce byla provedena komplexně a skutečně zajistila jeho dlouhodobou životnost. V průběhu prací jsme museli reagovat na skutečný stav konstrukce i na technické odlišnosti jednotlivých nosníků, které nebylo možné odhalit před zahájením stavby,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr.
Most je nyní otevřen v režimu předčasného užívání. Dokončovat se budou už jen drobné práce, které provoz nijak zásadně neomezí. Pardubický kraj, který je majitelem mostu, za opravy zaplatí přibližně 235 milionů korun včetně DPH. Rekonstrukce přitom byla vysoutěžena za 183 milionů korun včetně DPH.
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Oprava mostu v Pardubicích se opozdí. Komplikují ji zmatky v projektu
V prvních měsících rekonstrukce se kvůli svedení dopravy do dvou pruhů před mostem tvořily dlouhé kolony, a to především ve směru z Polabin do centra. Popojíždět ve špičce deset až patnáct minut nebylo nic neobvyklého. Situaci zlepšilo otevření severovýchodního obchvatu Pardubic v prosinci 2025. Pravá zatěžkávací zkouška ale přijde až se začátkem školního roku.
Většinu stavebních prací na opravě Wonkova mostu lidé neviděli. Odehrávaly se v úzkém prostoru uvnitř mostní stavby. Proto mohl na stavbě pracovat jen omezený počet dělníků, což také mělo vliv na celkovou dobu rekonstrukce.