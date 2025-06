V centru Pardubic stojí provoz na regionální trati, vlak projel návěstidlo

Návěstidlo ve stanici Pardubice hlavní nádraží ráno projel spěšný vlak od Jaroměře. Kvůli mimořádné události je provoz v úseku Pardubice hlavní nádraží - Pardubice centrum zastavený.

„Dané zhlaví je mimo koridorovou trať a není na něm výhradní provoz ETCS,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti na železnici Martin Kavka. Omezení se tak týká jen některých regionálních vlaků.

Zhlaví je místo, kde se traťová kolej rozvětvuje do dalších kolejí. „Byl to vlak, který zajíždí do zastávky Pardubice - centrum, proto je zastaven provoz pouze mezi hlavním nádražím a zastávkou, v takovém vedlejším úseku vedle koridoru,“ dodal Kavka.

Některé osobní vlaky nabíraly zpoždění, další mezi zmíněnými stanicemi České dráhy odřekly.

Regionální spěšný vlak není vybaven systémem ETCS na rozdíl od železničního koridoru přes Pardubice. Ten od letošního ledna funguje na 622 kilometrech hlavních tratí a zajišťuje vyšší bezpečnost než předchozí systém zabezpečení. Postupně se bude rozšiřovat i na další, většinou koridorové tratě.

Konec omezení se předpokládá kolem 10. hodiny.