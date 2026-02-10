Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Milan Zlinský
  10:22aktualizováno  11:21
Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s takzvanou rychlodráhou. Stavba propojí další městské části s nemocnicí. Půjde o značně složitý projekt, ale má velký smysl.
Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní rychlodráhou. (2. února 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...
Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...
Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...
Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...
Logiku ta stavba určitě má. Když dnes řidič jede autem od nemocnice a chce vyrazit směr vlakové nádraží nebo sídliště Dubina, tak se poměrně pěkně projede po Pardubicích. Přímá cesta neexistuje.

Přitom v tu chvíli stojí jen pár desítek metrů o tzv. rychlodráhy, po které by pohodlně dojel na obě strany. Není tak divu, že politici z magistrátu už roky mluví o potřebě postavit propojení ulice Kyjevská s hlavní silnicí.

Sjezd u pardubické nemocnice schválili. Stavět se začne za pár let

„Propojka je pro město klíčová. Díky ní se řidiči efektivněji dostanou k nemocnici, než kdyby jeli kolem Kostelíčka nebo přes Nemošice. Historicky propojení s nemocnicí chybí,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Řidiči, kteří pojedou z centra města po rychlodráze, by se po vybudování sjezdu mnohem rychleji dostali směrem k nemocnici, dál do Pardubiček nebo směrem k průmyslové zóně. Ušetřili by při jízdě stovky metrů, které cesta zabere nyní.

„Propojka pomůže zklidnit dopravu v centru města, které díky tomu bude pobytovější a příjemnější pro lidi,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice.

A podle něj se dlouhodobé plány začnou měnit na realitu velice brzy. Město už na projekt vyčlenilo 4,5 milionu korun a Rychtecký by byl rád, kdyby se letos projektové práce podařilo dokončit. „Z nich vzejde podoba propojky i náklady na její postavení,“ uvedl náměstek.

Na nadjezdu vznikne kruhový objezd

Předběžně by propojka měla mít jedno silniční rameno. Nahoře na silničním a železničním nadjezdu by měl být kruhový objezd. Druhý bude možné patrně postavit v úseku rychlodráhy směrem k Drážce v ulici Kpt. Jaroše. V lokalitě má město pozemky. Kruhové křižovatky by měla spojit silniční rampa.

Takové řešení vypadá na první pohled poněkud kostrbatě a řada zastupitelů ho kritizuje. „Máme tedy z původního plánu jen půlku. Rozumím tomu, že čtyřramenná křižovatka je dražší a složitější na výstavbu. Vkládat ale takovýhle kruhový objezd do páteřní silnice mi jako laikovi přijde špatné. Je to vlastně recept na dopravní nehody. Tomuto řešení se lidé budou divit určitě nejvíce,“ uvedl zastupitel za Piráty Dominik Bečka v říjnu 2024, kdy zastupitelé investiční záměr schválili.

Dopravní chaos před pardubickou nemocnicí do tří let skončí, slibují politici

Původně totiž i vedení radnice zvažovalo variantu, která by měla dvě silniční ramena na obou stranách nadjezdu a celé řešení by vypadalo tak, jak jsou lidé zvyklí třeba u dálničních nadjezdů. Jenže podle radních je toto řešení příliš komplikované. „Tato varianta by byla kvůli soukromým pozemkům složitější, město by se muselo snažit je vykoupit,“ uvedl primátor.

Jenže právě to chce po koaličních politicích prakticky celá opozice. Nechce, aby se postavil paskvil. „Kompletní varianta je rozhodně nejlepší. Nabízí jasně nejvíce logické řešení. Chce to jednat s konkrétními lidmi, které stavba zasáhne. Jako to dělá třeba vedení ŘSD. Odmítám proto opustit tu nejlepší variantu, když neznám výsledek jednání s těmi lidmi,“ uvedl třeba zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Naopak výhodou je, že na stavbu sjezdu mysleli na radnici už v době, kdy se před pár lety opravoval nadjezd Kyjevská. Některé jeho části jsou tak připravené na stavbu sjezdů.

„Je to zatím záměr, most je rozšířený a připravený, ale kdy to budeme stavět, nejsem nyní schopen ani odhadnout,“ uvedl v dubnu 2022 tehdejší náměstek pro dopravu Petr Kvaš z ODS. Ten zároveň už opravu nadjezdu hodnotil jako mimořádně složitou, a to kvůli tomu, že pod ním vede železniční koridor a blízko jsou obytné domy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

9. července 2025
Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec...

6. února 2026  13:10

Obec Čeperka je v pasti, spalovna odpadů bude. Opatovice mají i záložní povolení

Elektrárny Opatovice

Elektrárny Opatovice nyní získaly při přípravě stavby velké spalovny komunálních odpadů luxusní postavení. Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které odmítá sousední Čeperka, mohou postavit...

6. února 2026  9:08

