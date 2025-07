Pardubice budou mít další semafory. Zklidní vytíženou křižovatku u Svítkova

Semafor každých 50 metrů. To je momentálně trend v Pardubicích. Kvůli hustému provozu lidé na mnoha ulicích prakticky nemohou zatočit vlevo, a tak se politici snaží věc řešit. Další semafory tak přibudou na silnici I/2 na odbočce do Svítkova. Další rameno má vést na závodiště. Na akci se podílí město a Ředitelství silnic a dálnic.

„Přestavba této křižovatky je důležitá zejména pro obyvatele Svítkova, kteří nyní vjíždějí na hlavní silnici a dál do centra spíše na prosbu. Nová křižovatka bude světelně řízena, bude mít i odbočovací ramena,“ řekl náměstek pardubického primátora Jan Hrabal z ANO.

Silnice I/2 je vytížená, auta tam často stojí na příjezdu do Pardubic v kolonách. Odpoledne je zase silný provoz ven z města. Pro lidi ze Svítkova to znamená, že často nemají vůbec šanci vjet na hlavní. Musí počkat na dobrodince, který zastaví a pustí je. Na to samé musí čekat řidiči autobusových linek 8 nebo 14. Ti jsou se svými dlouhými stroji ještě v horší pozici.

„S křižovatkou ulic Školní a Pražská, jak se silnice I/2 oficiálně v tomto místě jmenuje, je třeba něco udělat. Lidé ze Svítkova skoro nemají šanci na hlavní vyjet,“ uvedl už na začátku roku 2021 starosta šestého městského obvodu Svítkov Petr Králíček.

V té době se poprvé objevily plány na řešení dopravního problému. Tehdy se ale mluvilo spíše o výstavbě kruhového objezdu. „Už jsem to viděl namalované. Má to logiku, dopravu by to v místě udělalo plynulejší a také bezpečnější. Vojáci dokonce vymysleli, že zruší současnou hlavní bránu, ze které se jim špatně v době špičky dostává, a postaví u plánovaného kruhového objezdu nový vjezd. Křižovatka by tak měla čtyři ramena,“ řekl před čtyřmi roky tehdejší náměstek pardubického primátora pro dopravu Petr Kvaš z ODS.

Nakonec tedy město a vedení ŘSD vsadí na semafory. Těch přitom ve městě rychle přibývá. Třeba na nedaleké Teplého ulici na Dukle. Pravda však je, že troje „světla“ v okolí dopravního podniku provoz často spíše brzdí a v místě se dělají kolony. Úprava křižovatek ve městě, tak dopravu spíše mění, než že by ji zlepšovala. A stejné to bude i u Svítkova.

„Odlehčení přinese až výstavba jihozápadního obchvatu, který město považuje za neméně důležitý ve srovnání se severovýchodním a jihovýchodním,“ řekl náměstek Hrabal. Sluší se však dodat, že o tzv. západní tangentě se mluví v Pardubicích dobře 20 let, ale k výstavbě je stále velmi daleko.

Nicméně je jasné, že nové semafory minimálně lidem ze Svítkova uleví. Podle Petry Drkulové z ŘSD modernizace křižovatky zajistí i větší bezpečnost. „Parametry křižovatky budou odpovídat kategorii komunikace, intenzitě dopravy a aktuálním dopravněbezpečnostním požadavkům,“ uvedla pro ČTK.

Na křižovatce vznikne i napojení na areál dostihového závodiště, který lemuje silnici. Podle Hrabala je město připraveno tuto část spolufinancovat.

„Výhledově by zde mohl vzniknout i vjezd do vojenské části letiště. Přestavba této křižovatky je důležitá, ale není konečným řešením. Práce podle odhadů ŘSD začnou v příštím roce, bude záležet na průběhu výběrového řízení. Odhadovaná cena je podle propočtů projekční kanceláře 50 milionů korun,“ dodala Drkulová.