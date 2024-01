Křižovatka u Medlešic na Chrudimsku bude hotová příští rok

Pokud chtějí dnes řidiči při cestě do Pardubic z Chrudimi jet po hlavní silnici, řada z nich musí oklikou a na nový obchvat najede u Vestce či u Kauflandu. Vyřešit by to mělo dlouho slibované rozšíření mimoúrovňové křižovatky u Medlešic.

ŘSD na konci loňského roku odevzdalo dokumentaci pro stavební povolení a v těchto dnech připravuje podklady k podání žádosti o stavební povolení, což se stane zřejmě v únoru.

„Současně se připravují podklady k zahájení soutěže na zhotovitele vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby, které budou sloužit jako podklad k vypsání soutěže na zhotovitele stavby,“ uvedla pro ČTK Petra Drkulová z pardubické správy ŘSD.

Podle představ ŘSD by stavba měla začít v únoru příštího roku, uvedení do provozu se plánuje na prosinec 2025. Po otevření první části obchvatu Chrudimi z něj nebylo možné od Pardubic sjet nejkratší cestou na původní příjezd do města.

ŘSD později sjezd a kruhovou křižovatku u Medlešic vybudovalo, neumožňuje ale na obchvat najet směrem do Pardubic. S propojením nadjezdu projekt obchvatu nepočítal.

Vrátí se zácpy?

Paradoxně Chrudim z tohoto plánu nikdy moc nadšená nebyla. Jedno je jisté. Nový nájezd přiláká další vozy na křižovatku u Bídy a na Pardubickou ulici, kde v minulosti byly velké dopravní zácpy.

Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) plán ŘSD na výstavbu mimoúrovňové křižovatky v Medlešicích vnímá jako zbytečný luxus.

Je to už téměř dvacet let starý příběh. Když ŘSD v roce 2005 žádalo o vydání územního rozhodnutí na první část obchvatu Chrudimi, město pod vedením tehdejšího starosty Ladislava Libého o mimoúrovňovou křižovatku v Medlešicích nestálo, a proto byla z plánů vyškrtnuta. O deset let později se město těsně před stavbou ke křižovatce znovu přihlásilo.

Tehdy však místostarosta Jaroslav Trávníček požadoval pouze sjezd umožňující napojení Chrudimi ve směru od Pardubic. Sjezd byl nakonec otevřen půl roku po dostavbě první části obchvatu v létě 2016. Úleva to byla zejména pro Mikulovice, Medlešice a Dražkovice, kudy si cestu krátili řidiči, kterým se nechtělo zajíždět až ke křižovatce ve Vestci.

„Místo křižovatky u Medlešic jsme měli postavit zhruba jeden a půl kilometru dlouhý úsek severozápadního obchvatu jako první etapu od křižovatky ve Vestci na Pardubickou, který by byl stoprocentní náhradou sjezdu. Navíc bychom ušetřili za výstavbu křižovatky u Medlešic, která bude jen kousek od té u Vestce, a navíc bychom měli bonus v podobě první části severozápadního obchvatu,“ řekl František Pilný.

Mimoúrovňová křižovatka každopádně pomůže lidem ze sídliště Leguma a Rozhledna, odkud auta jezdí nejčastěji po staré silnici až do Dražkovic, protože na obchvat dřív nenajedou. „Po dostavbě křižovatky se tam budeme snažit odklonit všechny kamiony ze severní průmyslové zóny, aby nejezdily centrem města,“ dodal Pilný.