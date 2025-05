Na přestavbu železničního uzlu v České Třebové za 17 miliard korun bude v příštích sedmi letech nutné navézt tisíce tun kameniva. Ideální by bylo, kdyby se přeprava odehrávala po železnici. Jenže tak to nebude. Mimo jiné i proto, že si Správa železnic nedala jako podmínku, že stavební firma musí pro přepravu materiálu využívat železnici.

Obce v okolí lomů to nyní kritizují. „Tuto skutečnost považujeme za nepochopitelnou – zvláště s ohledem na to, že přímo do kamenolomu vede vlečka a kámen má být přepravován na místo s napojením na železniční síť. Pokud se tato informace potvrdí, pak postrádáme logiku a ohleduplnost při plánování investičních akcí,“ sdělila Jana Sablíková, starostka obce Městečko Trnávka.

To, že Správa železnic si požadavek na využití železnice pro přepravu materiálu po kolejích nedala, potvrdila firma Eurovia, která zakázku získala.

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová Termín: 2025–2031 Náklady: 17,1 miliardy korun Zhotovitel: Firmy Eurovia CZ, STRABAG Rail, Chládek a Tintěra, Pardubice a Elektrizace železnic Praha Co se změní: Jeden z nejvytíženějších železničních uzlů, kterým denně projede 500 vlaků, je za hranou životnosti. Dopravci a cestující se do roku 2031 dočkají úrovně srovnatelné s nedávno modernizovaným uzlem Pardubice. Kromě výměny 72 kilometrů kolejí a 173 výhybek dojde k náhradě desítek kilometrů drátů trakčního vedení. Rychlost vlaků se na průjezdu stanicí zvýší z 60 na 80 km/h.

„Postupujeme dle zadávací dokumentace, která nehovoří o povinnosti návozu veškerého kameniva výhradně po železnici,“ sdělila Iveta Štočková.

Redakce iDNES.cz se na tuto věc dotazovala i Správy železnic. Konkrétní odpověď však nedostala. „Otázku zásobování stavby kamenivem řeší zhotovitel,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Prakticky všechny obce u významných lomů v Pardubickém kraji už roky trpí nadměrnou dopravou zejména kvůli stavbě dálnice. Než Pardubický kraj protne celá D35 od západu k východu, bude k tomu potřeba ještě hodně kameniva. Na těžké vozy, hluk a prach si stěžují obyvatelé Prosetína, Luže, Budislavi a dalších obcí. Naplněné náklaďáky navíc ničí silnice. Ty se přitom opravují až roky po dokončení staveb.

Obce v sousedství lomů se obávají, že při plánování rekonstrukce železničního uzlu v České Třebové na ně nikdo nepamatoval. Například v obci Městečko Trnávka se domy nachází v těsné blízkosti dvou krajských silnic. „Kdo ponese odpovědnost za škody, které tím vzniknou vlastníkům těchto nemovitostí?“ ptá se starostka Sablíková.

Chybí vlečky, náklady, kapacita železnice

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová má v letošním a příštím roce zabezpečenou dodávku z pěti lomů. Z toho pouze jeden má zavedenu železniční vlečku přímo do lomu. Je jím kamenolom Chornice spadající pod společnost Eurovia Kamenolomy. Dceřiná společnost patří pod firmu, která tendr na obří přestavbu spolu s dalšími společnostmi vyhrála.

Podle mluvčí Eurovie Ivety Štočkové se při plánování dopravy materiálu na staveniště přihlíží k mnoha faktorům. Jinými slovy, ne vždy lze u investic do železniční infrastruktury dopravovat kámen vlakem. Důležité jsou náklady na dopravu i s ohledem na stále větší problém s nedostatkem požadovaného materiálu.

„Podle nařízení Správy železnic se musí prioritně recyklovat na frakci 32–63. Této frakce v požadované kvalitě je v České republice nedostatek. Tudíž dalším faktorem k zohlednění je dostupnost požadovaného materiálu dle nabídky výrobců kameniva v požadovaném množství, čase i ceně,“ dodala Štočková.

Doprava ohromného množství kamene naráží i na možnosti české železnice. „Limitujícími faktory pro možnost návozu materiálů na stavbu po kolejích jsou například kapacita železnice, u jednokolejných tratí nebo tratí s větší osovou vzdáleností kolejí není možné kamenivo vysypat z vedlejší koleje a podobně,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Kámen není kde složit, namítá Eurovia

V České Třebové velkou roli hraje i nedostatek meziskladů, na které by šlo dopravený kámen z vagonů dočasně uložit. „Přesto, že je uzel Česká Třebová rozsáhlý, těchto ploch je zde málo a obvykle jsou využívány jinými vlastníky nebo pronajímateli, a jsou tedy pro zhotovitele nedostupné,“ sdělila mluvčí Eurovie. Firma podle ní projednává se Správou železnic možnost úpravy náhradní plochy pro tento účel.

Zatím není jasné, jak přesně bude navážení kameniva do České Třebové probíhat. Takzvaný návozový plán ale není určen na celých sedm let, tedy po dobu celé rekonstrukce železničního uzlu, ale jen do příštího roku.

„Dohodli jsme se s panem generálním ředitelem Svobodou, že nám a dotčeným starostům bude zaslán aktuálně známý harmonogram a po celou dobu stavby bude intenzivní komunikace. Budu společně se starosty dotčených obcí monitorovat celou situaci a tlačit na to, aby byla z logiky věci železnice využívána,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zástupci zhotovitele, ale i investora uklidňují samosprávy v tom, že obce se nemusí dopravy bát. „S ohledem na to, že stavba je rozložena do sedmi let, bude dle našeho názoru návoz materiálu po silnicích tvořit drobné navýšení aktuální kamionové dopravy v místě,“ napsala Eurovia. Zatím ale nikdo neví, kolik nákladních vozů skutečně denně vyjede.

3. března 2025