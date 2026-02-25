Domluveno. Po letech slibů nastanou dopravní změny u Pardubické nemocnice

David Půlpán
  15:12
Zástupci města a Pardubického kraje oznámili, že společně vybudují novou křižovatku u Pardubické nemocnice. Stavba začne v příštím roce a bude stát 66 milionů. Je to součást tří zásadních změn v dopravě, které by měly zjednodušit řidičům cestu ke zdravotnickému zařízení i parkování v jeho blízkosti.

Na křižovatku u Pardubické nemocnice se vešlo všechno, a tak ve špičce řidiči trpí. Je tu vjezd i výjezd z nemocnice, zatáčka v úhlu 180 stupňů k dolní vrátnici, široký přechod pro chodce, autobusová zastávka, a to vše na rušné Kyjevské ulici.

Politici čtvrt století slibují, že vymyslí změnu. Jenže kraj se nedokázal s městem dohodnout, jak to provést. Teď obě strany tvrdí, že konečně mají definitivní verzi. Informovaly o tom v tiskové zprávě.

Řidičům se od nemocnice velmi špatně najíždí na Kyjevskou ulici. Auta ve špičce křižovatku často ucpou. (3. července 2025)
Řidičům se od nemocnice velmi špatně najíždí na Kyjevskou ulici. Auta ve špičce křižovatku často ucpou. (3. července 2025)
Řidičům se od nemocnice velmi špatně najíždí na Kyjevskou ulici. Auta ve špičce křižovatku často ucpou. (3. července 2025)
Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní rychlodráhou. (2. února 2026)
13 fotografií

„O novém způsobu napojení spodní části areálu Pardubické nemocnice hovoříme delší dobu, ale nejedná se o jednoduché řešení, jelikož se v lokalitě kříží hned několik provozů. Proto jsme potřebovali se všemi aktéry najít co nejoptimálnější řešení,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Dušan Salfický (ANO).

Po koketování s kruhovým objezdem, o kterém kraj hovořil před osmi lety, bude výsledkem průsečná křižovatka opatřená chytrými semafory. A sjezd do nemocnice ve tvaru S se zakrojí do areálu zdravotnického zařízení. Takzvaný domeček, užívaný dříve onkologií, čeká demolice. Překáží totiž budoucí trase silnice.

Novinkou je, že kraj s městem křižovatku vybudují formou společného zadání. Není to samozřejmé. V minulosti byly vztahy politiků na kraji a krajském městě velmi komplikované. „Na naši část dle projektu připadá částka 21 milionů korun a kromě samotného dopravního řešení je součástí investice také demolice stávajícího objektu č. 22 v areálu nemocnice, který zasahuje do prostoru plánovaného napojení,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Město zaplatí zbytek nákladů, tedy kolem 45 milionů. Na akci chce vypsat výběrové řízení letos na podzim. „Klíčové je pro nás především nové přímé napojení spodní části areálu, které výrazně zjednoduší příjezd pacientům, návštěvníkům i záchranným složkám,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Jízdní řád akcí se teprve tvoří

Nová křižovatka je důležitá, ale v seznamu dopravních restů u nemocnice není na prvním místě. V první fázi, ještě letos, Pardubický kraj vybuduje za 30 milionů nová parkovací místa především ve spodní části areálu nemocnice.

Druhým krokem bude stavba nového parkovacího domu s 244 místy za sto milionů na někdejším heliportu. Sousedé mají proti stavbě velké výhrady, ale krajští politici věří, že se jim podaří zahájit stavbu do konce tohoto roku.

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Příští rok by měla přijít na řadu nová křižovatka před hlavní vrátnicí na Kyjevské ulici. Podle politiků bude muset být stavba rozdělena do několika etap.

Finále dopravního balíčku má zajistit město, které slibuje vybudovat napojení nadjezdu Kyjevská na rychlodráhu. Řidiči, kteří pojedou z centra města po rychlodráze, by se rychleji dostali směrem k nemocnici, dál do Pardubiček nebo směrem k průmyslové zóně. Náklady ani termín město zatím nezná. „Všechny práce bude nutné koordinovat, aby se nepotkalo více omezení v jeden čas,“ uvedl Nadrchal.

Ani po všech investicích nebude přístup do nemocnice ideální, ale to je dané historicky. Areál je ohraničen parkem, železnicí a silničním nadjezdem, žádné velkorysé řešení zde už možné není.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mrazivý Zánik samoty Berhof se natáčel za stanného práva, vzpomíná režisér Svoboda

Premium
Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Poválečné drama Zánik samoty Berhof s excelentní Janou Brejchovou se v roce 1983 natáčel v česko-polském pohraničí. Kvůli vyhlášení výjimečného stavu musel celý filmový štáb včetně herců zůstat po...

Traktorista na širém poli vrazil do sloupu, od elektřiny odstavil 130 domácností

Traktorista u Pohránova na Pardubicku porazil elektrický sloup. (20. února 2026)

Opravdickou smůlu měl v pátek ráno traktorista v Pohránově na Pardubicku. Na širém rovinatém poli narazil do betonového sloupu vysokého napětí. Sloup sice neporazil, desítky domácností však zůstaly...

Ani kuličky by s Charvátem necvrnkala, hájí se exnáměstkyně v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u pardubické enteria areny. Státní zástupkyně je viní ze...

D35 odvedla z Vysokého Mýta 60 procent náklaďáků, ukazují data mýtného systému

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Dálniční obchvat Vysokého Mýta otevřený na sklonku loňského roku zbavil město velké části tranzitní dopravy. Vyplývá to z dat, která server iDNES.cz získal od provozovatele satelitního systému...

„Zakázaný“ malíř Zbyšek Sion neměl děti, obrazy za miliony odkázal Poličce

Malíř a grafik Zbyšek Sion

Město Polička se stalo majitelem největší sbírky obrazů a kreseb osobitého umělce Zbyška Siona, který loni na podzim zemřel ve věku 87 let. Přijetí dědictví oceněné na zhruba 19 milionů korun...

Domluveno. Po letech slibů nastanou dopravní změny u Pardubické nemocnice

Řidičům se od nemocnice velmi špatně najíždí na Kyjevskou ulici. Auta ve špičce...

Zástupci města a Pardubického kraje oznámili, že společně vybudují novou křižovatku u Pardubické nemocnice. Stavba začne v příštím roce a bude stát 66 milionů. Je to součást tří zásadních změn v...

25. února 2026  15:12

Výstřely, pak hrozná bolest. Někdo po nás pálil z balkonu, hlásil muž na policii

Nejdřív výstřely, pak hrozná bolest. Policie vyšetřuje údajnou střelbu v...

Policie vyšetřuje údajnou střelbu v pardubických Polabinách z úterního večera. Oznámil ji dvaatřicetiletý muž, který jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy, po cestě zpět k autu po nich ale podle...

25. února 2026  12:32

Vzývaný plán na Wonkově mostu se nezdařil, cyklisté zůstanou mezi chodci i po opravě

Po opravě zůstanou na Wonkově mostu v Pardubicích stejně široké chodníky jako...

Ani oprava Wonkova mostu, která letos v centru Pardubic skončí, nezmění dopravní poměry ve městě. Nezdařil se totiž plán na oddělení chodců a cyklistů. Chodníky tak zůstanou stejně široké jako před...

25. února 2026  10:29

Jsem nevinný a odposlechy to potvrzují, hájí se exprimátor Charvát u soudu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Druhý den soudního líčení kvůli zakázce na parkovací dům u pardubické enetria areny přinesl hned dopoledne ostrou obhajobu exprimátora Martina Charváta (dříve ANO). Ten strávil po policejní razii...

24. února 2026  12:18,  aktualizováno  14:31

Královna asistencí Bartoňová: U dětí se řeší hlavně body, to není dobře

Kateřina Bartoňová v dresu Levhartic Chomutov

Jedna dvě, rekord je! Ženská basketbalová liga se klaní olympioničce Kateřině Bartoňové, nové premiantce v asistencích. Chomutovská stálice posunula maximum nejvyšší soutěže na úctyhodných 1 294...

24. února 2026  13:36

Opilý řidič kličkoval v noci před hlídkou, strážníky pak vyzýval na souboj

Kličkoval před hlídkou, výzvy ignoroval. Opilý řidič skončil v poutech, jeho...

Pardubické strážníky zaujala nejistá noční jízda řidiče v Hradecké ulici. Auto se okamžitě pokoušeli zastavit. Šofér ale majáky zprvu ignoroval, po zastavení byl vulgární a odmítl zkoušku na drogy i...

24. února 2026  11:10

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Hned po svém návratu do fotbalových Pardubic občas mluvil o tom, že zažívá v podstatě na chlup stejnou situaci jako v roce 2024 při příchodu do Liberce. Severočeši z něj tehdy udělali hlavní tvář...

24. února 2026  10:58

Na východě Pardubic se postaví tisíce bytů. Počítá se i s dostupným bydlením

Na východě Pardubic se budou stavět tisíce bytů. (23. února 2026)

Ve třech různých etapách a na třech různých místech se má stavět na samém východním okraji Pardubic. Promění se bývalá kasárna Hůrka a zmizí i pole, které odděluje sídliště Dubina od řeky Labe. Podle...

23. února 2026  16:38

Ani kuličky by s Charvátem necvrnkala, hájí se exnáměstkyně v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u pardubické enteria areny. Státní zástupkyně je viní ze...

23. února 2026  8:47,  aktualizováno  15:47

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky

V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Litomyšl uvažuje o zpřísnění pravidel pro používání mobilů na základních školách. Radnice po vzoru města Vsetín chce ve školách nainstalovat uzamykatelné skříňky, do kterých by žáci telefony...

22. února 2026  9:04

Tahle prohra nás bude ještě hodně dlouho mrzet, tuší pardubický Tůma po finále

Jakub Tůma řídí pardubickou hru v zápase s Nymburkem.

Až v posledních pěti minutách basketbalisté Pardubic ztratili náskok. Do té doby nad favorizovaným Nymburkem ve finále Českého poháru v Opavě vedli. Leč prohráli 81:87. „Taková prohra naštve,“ uznal...

22. února 2026  8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.