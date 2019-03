Pardubice plánují rozšířit Anenský podjezd, ubude nehod i kolon

Většina předvolebních slibů zůstane jen na papíře. To je známý fakt. Existují však výjimky, a to i v Pardubicích. O jednu z nich se nyní snaží radní, kteří začínají připravovat rozšíření Anenského podjezdu. Tedy místa častých dopravních nehod a kolon.



„Momentálně prověřujeme možnost rozšířit Anenský podjezd o další pruh silnice. Stačilo by zabrat vlastně jen jeden z chodníků. Uvidíme, co na to řekne statik,“ řekl už loni na jaře primátor Pardubic Martin Charvát a je zjevné, že nápad nezapadl.

Odborníci už pracují na plánech možné přestavby podjezdu, jejíž hlavní částí by bylo ubrání jednoho chodníku a jeho nahrazení dalším pruhem silnice. „To by určitě pomohlo hodně. Navíc na jedné straně chodník úplně stačí, bylo by to elegantní řešení,“ uvedl k tomu i opoziční zastupitel a architekt Milan Košař.

Pravdou je, že příprava stavby ještě chvíli potrvá. Zatím se prověřuje možnost, zda by zbourání chodníku bylo stavebně možné.

„Připravujeme studii toho, jak problematické místo změnit. Ta nám ukáže nejvhodnější opatření. Jednou z možností je rozšíření o jeden odbočovací pruh,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

V podjezdu by podle něj mohl díky rozšíření silnice přibýt jeden odbočovací pruh doprava směrem na rychlodráhu, čímž by se zvýšila kapacita křižovatky. Kvůli tomu by bylo nutné ubrat kousek chodníku na pravé straně směrem od podjezdu.

„Nechceme ale snížit komfort chodců a cyklistů. Když jim zrušíme část chodníku a přechod, musíme je dostat na levou stranu po lávce. Musíme to vyprojektovat tak, aby změny byly komfortní pro všechny druhy dopravy,“ řekl Kvaš.

Cena? Mluvilo se o 100 milionech, ale přesné číslo se neví

Na křižovatce se také často stávají nehody. Auta, která jedou z Hlaváčovy ulice a odbočují do Anenského podjezdu, nedají přednost protijedoucím autům.

„Je tam možnost dát samostatná návěstidla pro odbočování. Každý měsíc tam jsou závažné nehody,“ řekl Kvaš, podle kterého bude ideální v rámci zavedení inteligentního řízení dopravy rozdělit obě tamní světelné křižovatky.

„Nyní je to tak, že když nám náklaďák poškodí semafory u podjezdu, přestanou fungovat i světla na rychlodráze. Bude dobré toto zrušit,“ podotkl Kvaš.

Zatím politici nechtějí říct, kolik by stavba měla celkem stát. Před volbami se mluvilo zhruba o 100 milionech korun. „Proměna křižovatky nebude levná a nebude také ani ze dne na den,“ dodal Kvaš s tím, že ani od úpravy nemohou lidé čekat úplné zázraky.

„Na jeden interval projede křižovatkou o několik více aut. Řekněme o pět. Ovšem za celý den se to výrazně nasčítá,“ konstatoval náměstek a bývalý ředitel pardubické městské policie Kvaš.

Politici už dlouho upozorňují na to, že definitivně vyřeší špatně průjezdné město až dlouho slibované obchvaty. Momentálně to vypadá, že nejdříve se začne budovat ten severovýchodní, který spojí sídliště Dubina s křižovatkou u hypermarketu Globus. Pravdou ovšem je, že se jen těžko odhaduje, kdy stavba začne. Politici už nabídli mnoho termínů, ale žádný se nenaplnil.