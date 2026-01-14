Obchvat dostal z Pardubic třetinu automobilů, u obchoďáků problémy trvají

Milan Zlinský
  10:06
Pardubice mají první přesná čísla o tom, co s dopravou ve městě udělal před měsícem otevřený severovýchodní obchvat. Podle nich z centra zmizela třetina dopravy. Jediným problematickým místem tak zůstávají kruhové objezdy mezi obchodními centry Globus a Albert. Tam by podle ŘSD mělo do budoucna dojít k rozšíření.
Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...
Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...
Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...
Slavnostní otevření severovýchodního obchvatu Pardubic (5. prosince 2025)
23 fotografií

Kdo by se vrátil do Pardubic z dlouhé dovolené nebo pracovní cesty, musel by si myslet, že město zasáhla morová rána nebo že je benzin na příděl.

Srovnání dopravy v centru města v listopadu a na začátku ledna nesnese měřítka. Pouhým okem je patrné, že se změnilo prakticky všechno. Žádné otravné čekání na vjezd na Wonkův most, žádné cukání kolem nádraží nebo krajského úřadu. V prosinci otevřený severovýchodní obchvat zafungoval daleko lépe, než si všichni mysleli.

„Dá se říct, že jde o příjemný šok. Hodně lidí včetně mě bylo docela skeptických. Věřili jsme, že obchvat pomůže, ale že to bude takhle silné, jsem nepředpokládal. Jsem za to moc rád, obchvat a nový most přes Labe pomohl městu hodně,“ uvedl spokojený primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Pravdu má v tom, že řada politiků dopředu varovala před tím, že nová silnice centru města moc neuleví. „Doprava u Zelené brány klesne vlivem obchvatu minimálně nebo vůbec,“ uvedl v minulosti třeba zastupitel za ODS Petr Kvaš.

Tak jak už to bývá, právě on se první dozvěděl, že se (alespoň prozatím) mýlil. Má totiž z první ruky informace o tom, jaká je realita. Na městské policii se stará o kamerový systém ve městě, který dokáže spočítat přesný počet projíždějících aut.

„Jsem příjemně překvapený. Třeba na Sukově třídě, kterou lidé jezdí od mostu Pavla Wonky směrem k divadlu, klesla doprava o 30 procent. Nikdy bych nevěřil, že obchvat tak moc pomůže vnitřní dopravě. Žádný tranzit tudy totiž nikdy nejezdil,“ uvedl Petr Kvaš.

Nový obchvat překvapil a dopravě v centru ulevil, u Semtína má ale opačný efekt

Nutno dodat, že doprava je vždy v lednu a únoru proti zbytku roku nižší, přesto je efekt nové spojky mezi Polabinami a Dubinou jasný. „Vliv je veliký, o tom nemá cenu diskutovat. Velmi pomohl nový most přes Labe, lidé už nemusí na Wonkův most, který se opravuje a doprava je na něm omezená. Zatím to je hodně dobré,“ řekl Kvaš.

Kupodivu nevznikly v centru ani nové špunty, kde by se auta ve špičkách štosovala. Jediné problematické místo je tak série kruhových objezdů mezi obchodními centry Globus a Albert. „Bylo jasné, že největší problém bude u malého kruhového objezdu u Kalvodů. To je úzké hrdlo. Jinde žádné větší problémy nevznikají,“ dodal Petr Kvaš.

Rozšíření u Globusu i další nový obchvat

Ředitelství silnic a dálnic má ostatně už projekt na to, jak silnici v namáhaném místě mezi Ohrazenicemi a Trnovou rozšířit. Bohužel to nebude hotové v nejbližší době.

„Samozřejmě ten úsek je velmi problematický, protože my bychom potřebovali rozšířit celý most přes silnici I/37. Kdybychom vyřešili jenom uzel u Globusu, tak bychom si moc nepomohli, protože by se nám doprava stejně zasekávala na těch sjezdech a rampách,“ řekl ředitel ŘSD Radek Mátl a doplnil, že by se u Globusu mohlo začít stavět odhadem do dvou let.

Mezitím se však ještě rozhodne o tom, zda se bude stavět jihovýchodní obchvat města mezi Dražkovicemi a Černou za Bory. Poslanci v nejbližších týdnech budou jednat o tom, zda na akci dají peníze. „Budu určitě lobbovat za to, aby to dopadlo. Když vidím efekt toho severovýchodního, tak budu o to urputnější,“ dodal primátor Nadrchal.

Navíc nové silnice uvolní ruce politikům při odstraňování dalších restů. Nyní se totiž mohou konečně pustit do sanace podchodu u Zelené brány nebo opravy celého náměstí Republiky. „Například zmizí téměř celé parkoviště u Grandu. Plánujeme tam vytvoření zelené plochy. Stromy a záhony se pak objeví i za divadlem v prostoru u Divadelního klubu,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal

14. ledna 2026  10:06

