Nekončící pardubické zácpy. Na pomoc s řízením dopravy volají radní i policii

Je to neúnosné a už je toho moc. Cestování autem po Pardubicích se dostalo mimo běžnou, už tak dost špatnou úroveň. To, co se v posledních týdnech děje v centru během odpolední špičky, řidiči ještě nezažili. Například přesně před týdnem kolem 16. hodiny ulice kolem krajského úřadu auta zcela zablokovala, doprava zkolabovala.

Za dlouhé kolony na náměstí Republiky, v Jahnově ulici nebo na Sukově třídě může především rozsáhlá oprava křižovatky na Dašické ulici, ucpané jsou i objízdné trasy.

„Požádali jsme proto o pomoc Policii ČR, zejména na křižovatce Jahnova – Karla IV. Pokoušíme se také domluvit pomoc od armády, protože i vojenská policie může řídit dopravu. Policie ČR slíbila, že bude vysílat hlídku pro řízení provozu, ovšem dle personálních možností a s ohledem na plnění dalších úkolů,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal (ANO), který se v posledních dnech snaží sehnat pomoc, kde se dá.

Policie by měla řídit dopravu podle primátora Jana Nadrchala hlavně v odpoledních hodinách. „Možnosti policie jsou omezené, neočekávám, že tam budou každý den, i když bych si to přál. Zatím jsme domluveni, že by dopravu řídili třeba mezi 14. až 17. hodinou,“ dodal primátor z hnutí ANO.

Právě po přítomnosti policie minulý týden volal i opoziční zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych. Sám si vyzkoušel tristní situaci při cestě z práce. „Hledal jsem cestu domů, a tak jsem to zkusil přes Duklu. Auta v pondělí stála na světelnou křižovatku u dopravního podniku už od prodejny Honda na konci sídliště, to jsem v životě neviděl. Nechápu, proč třeba mezi 15. až 17. hodinou nejsou na klíčových křižovatkách policisté a dopravu neřídí. Určitě by to pomohlo,“ řekl Ulrych.

Ten navíc není jediným politikem, který to už nevydržel a stav dopravy začal veřejně komentovat. „Dámy prominou, ale takhle dopravně rozesr..ý Pardubice, jako jsou teď, za svůj život nepamatuju,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek na zářijovém jednání krajských zastupitelů.

Naštvanost řidičů kvůli dlouhým kolonám se sype hlavně na hlavu politiků z radnice. Ovšem ti jsou v tom z velké části nevinně. Tedy alespoň z pohledu toho, co působí největší potíže. Křižovatku Dašické ulice a „rychlodráhy“ opravuje Ředitelství silnic a dálnic. A práce tam potrvají ještě několik týdnů. Pokud půjde vše hladce, práce firma MI Roads dokončí 6. listopadu. Pokud ne, bude potřebovat ještě o dva týdny víc.

„V průběhu prací na stavbě byly zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky spočívající v menší tloušťce stávajících asfaltobetonových vrstev,“ řekl k důvodům možného protažení uzavření křižovatky Jan Řehák z firmy MI Roads. Zároveň dodal, že existuje šance na splnění původního termínu.

Inteligentní semafory v zácpách nepomůžou

Podle náměstka Hrabala může radnice těžko ovlivnit, kdy a jak se státní firma pustí do plánovaných rekonstrukcí.

„Vážíme si, že Ředitelství silnic a dálnic v Pardubicích mohutně investuje. Možnosti, abychom mohli průběhy realizací ovlivnit, nemáme, proto prosím řidiče o shovívavost a, pokud je to možné, aby dali přednost městské dopravě,“ řekl Hrabal a dodal, že se snaží příští stavby s krajem nebo ŘSD lépe koordinovat. „Bylo by lepší, kdyby se křižovatka opravovala v době, kdy je více teplo a lidé jezdí na kole,“ doplnil Hrabal.

Autobusy a trolejbusy jsou zvýhodňovány i semafory. Na mnoha křižovatkách je instalovaný inteligentní systém, který by měl dopravu zrychlovat.

„Řadič křižovatky vyhodnotí, zda je možné vozidlu MHD ‚pomoci‘ prodloužením zelené, nebo zkrácením červené. Jedná se sice pouze o změny v řádech vteřin, ale v celkovém součtu průjezdů vozidel MHD na všech křižovatkách v Pardubicích se už bavíme ne o minutách, ale o hodinách zkrácení zpoždění vozidel na linkách MHD,“ uvedl ředitel Dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Ovšem ani ty nejchytřejší semafory nepomohou v případě, že auta stojí v dlouhých řadách ze všech směrů.

„Pokud je hustota dopravy mezi stupněm jedna až tři, tak to skutečně zrychluje velmi dobře. Ovšem pokud se dostaneme na stupně čtyři a pět, tak už ani semafory nic nesvedou,“ přiznal limity systému zastupitel za ODS Petr Kvaš, který jako náměstek primátora u instalace zařízení byl.