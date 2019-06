Unie posílá Pardubicím další balík peněz. Většina půjde do dopravy

12:01 , aktualizováno 12:01

Pardubice a společnosti, v nichž má město podíl, podaly do dotačního programu Evropské unie žádosti na 33 projektů. Z evropských dotací tak získaly nebo by ještě měly získat 568 milionů korun, celkové náklady projektů dosáhnou více než miliardy korun. Velká část peněz by měla vylepšit dopravu ve městě.