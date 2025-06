Společnosti Leo Express, která provozuje trať 024 na severu Orlickoústecka, končí smlouva v roce 2029. Krajští radní chtějí do jara příštího roku rozhodnout, kdo zde bude jezdit po dobu dalších pěti let.

Výběr odstartovali v pondělí. Sedmi dopravcům odeslali dopis s dotazem, zda by měli o tuto zakázku zájem. „S kvalitou služeb společnosti Leo Express jsme spokojeni, ale teď se zaměřujeme na to, čeho chceme dosáhnout do budoucna, jaká je dlouhodobá vize,“ řekl Ladislav Valtr (ODS), náměstek hejtmana pro dopravu.

Hraje se o přepravu cestujících na trase Ústí nad Orlicí – Letohrad – Moravský Karlov a pak o provoz navazující lokálky z Dolní Lipky do Hanušovic.

„Máme zájem dále provozovat vlaky v závazku veřejné služby na Orlicku a pokračovat se službami ve vysokém standardu, který jsme na tuto trať přinesli,“ uvedl Emil Sedlařík, mluvčí společnosti Leo Express.

Firma na tratích používá modernizované nízkopodlažní jednotky Lint pro regionální dopravu. Desetiletou zakázku na provozování dvou tratí v severní části Orlickoústecka získala v roce 2019, zbylé tratě v Pardubickém kraji tehdy zůstaly v rukách Českých drah. Zatímco se státním dopravcem kraj smlouvu prodloužil o dalších pět let, v případě soukromníka to podle radních nejde. Proto nyní hledají nového provozovatele na pět let. Není ale vyloučeno, že zakázku nakonec dají napřímo právě firmě Leo Express.

Výběr dopravce komplikuje několik okolností. Předně fakt, že trať je elektrizována jen částečně v úseku Ústí nad Orlicí – Lichkov. Většinu dopravy na trati nyní zajišťují dieselové jednotky Leo Express, ale kraj by hodně stál o to, aby zde jezdily elektrické soupravy. Pokud stát nedotáhne včas elektrizaci až do Moravského Karlova, kterou má naplánovanou do roku 2029, připadají v úvahu pouze soupravy s baterií. Radní si od toho slibují úspory a vyšší kvalitu vozů.

„Tato trať je pro bateriová vozidla prakticky ideální, neboť je její větší část elektrizována. Kromě toho dosáhne Pardubický kraj při využití dotace nižší kompenzace pro dopravce než se stávajícími 20 let starými dieselovými jednotkami a současně s tím skokově zvýší kvalitu vozidel,“ uvádí se v důvodové zprávě pro krajské radní, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici.

Neví se, zda projde žádost o dotaci

Pardubický kraj nyní žádá o dotaci na pořízení bateriových souprav, ale neví, zda uspěje. Dopravce proto vyzývá, aby počítali s oběma variantami – s dieselovými i bateriovými soupravami.

„Nevíme, zda bude trať elektrizována. Zároveň nevíme ani to, zda získáme dotace na bateriové vlaky — to budeme vědět na podzim letošního roku. Oslovovat dopravce ovšem musíme začít dříve,“ řekl Valtr.

Kraj oznámil, že se jedná o zakázku malého rozsahu, již lze zadat přímo bez výběrového řízení. Tento měsíc kraj oslovuje dopravce, v červenci už by měl vědět, zda dotaci na bateriové soupravy získá. V září pak chce oslovit zúžený výběr dopravců s konkrétními podmínkami. Do dubna 2026 by mohla být podepsána smlouva, vyplývá z důvodové zprávy pro krajskou radu.

O bateriových vlacích kraj uvažuje už delší čas. Využít je chtěl vedle trati na Orlickoústecku i pro přímé spojení Litomyšl – Vysoké Mýto – Česká Třebová – Moravská Třebová. Jejich cena je ale vyšší. Dvouvozové elektrické RegioPantery České dráhy kupovaly před pěti lety za 117 milionů korun, bateriový stál 154 milionů. Proto Pardubický kraj s nákupem bateriových souprav počítá jen v případě, že na ně získá dotaci.