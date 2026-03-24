Čtyřicetiletý řidič kamionu, který měl namířeno do areálu Kávovin, minul vjezd podniku a pokračoval směrem k podjezdu na ulici 17. listopadu. Svou chybu si sice uvědomil včas, a předešlo se tak poškození trolejového vedení v podjezdu. Ovšem šofér se rozhodl situaci vyřešit tím, že do areálu Kávovin nacouvá.
Manévr ale nezvládl a vůz se dostal do technických potíží. „Po opakovaných pokusech došlo k odpojení hadiček se vzduchem. Vozidlo tak zůstalo trčet z vrátnice napříč ulicí,“ popsal mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Kamion zablokoval ulici Jana Palacha v obou směrech, a doprava se tak prakticky zastavila. V místě se začaly rychle tvořit kolony, ve kterých někteří řidiči stáli téměř hodinu. Policie proto musela uzavřít úsek od křižovatky u OC Palác Pardubice až po křižovatku s ulicí Teplého a dopravu odklánět.
Do řešení problému se zapojili i technici Dopravního podniku města Pardubic. Ti nakonec pomohli obnovit tlak ve vzduchovém systému, aby byl kamion znovu pojízdný. Přivolaný zkušený řidič s dobrou místní znalostí pak kamion bezpečně otočil, nasměroval jej na Chrudim a předal řízení zpět původnímu šoférovi.
„S mužem indické národnosti, který nám předložil litevský řidičský průkaz, byla složitá domluva, proto jsme museli komunikovat přes překladač. Slovenský kamion měl navíc návěs s očividně přetíženým nákladem, proto jej hlídka Policie ČR doprovodila na kontrolní vážení k Celní správě,“ dodal Sejkora.
Situace, kdy kamion zabloudil směrem k podjezdu v ulici 17. listopadu, přitom není v Pardubicích nijak výjimečná. Například v září 2023 skončil podobný případ hůř. Řidič tehdy pokračoval v jízdě navzdory potížím až do doby, kdy návěs vozu začal hořet. Na místě museli zasahovat hasiči, podjezd byl uzavřen pro auta i chodce a nakonec byla nutná i oprava poškozeného trolejového vedení.
