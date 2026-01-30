Souběh velkých akcí hrozí dopravním kolapsem. Pardubická policie apeluje na diváky

  15:34
Hned dvě velké akce čekají Pardubice v neděli večer. V souvislosti s nimi se předpokládá i mimořádně složitá dopravní situace v centru města. Policie proto vyzývá diváky, kteří se chystají na muzikál Dracula do enteria arény, i fanoušky mířící na fotbalové utkání Pardubic s pražskou Slavií, aby případnou cestu autem důkladně zvážili. Hrozí dlouhé kolony a hodiny strávené hledáním parkování.
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025) | foto: ČTK

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...
FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...
Na stadionu bylo málo stánků s občerstvením, fanoušci si stěžovali na dlouhé...
Na stadionu bylo málo stánků s občerstvením, fanoušci si stěžovali na dlouhé...
Zatímco v enteria aréně začíná muzikál Dracula v 19 hodin, fotbalové utkání FK Pardubice vs. FK Slavia Praha má na fotbalovém stadionu výkop ještě o půl hodiny dříve, tedy v 18:30. Obě akce se konají v centru města jen desítky metrů od sebe.

Policie proto apeluje na veřejnost, aby zvážila způsob dopravy. „Zaparkovat v této lokalitě bude velký oříšek. Proto žádáme návštěvníky obou akcí, pokud to bude jen trochu možné, aby zvolili dopravu městskou hromadnou dopravou. V centru Pardubic jsou dostupné tři parkovací domy (u Enteria Arény, za Domem hudby a na Karlovině), nicméně jejich kapacita bude nedostačující,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Podobnou dopravní zkouškou při souhře dvou akcí takových rozměrů si prošlo město už před rokem. „Na podzim loňského roku při dvou souběžně probíhajících akcích kolony v centru města pomalu popojížděly, až téměř stály i hodinu. Pokud si nechcete nechat zkazit kulturní nebo sportovní zážitek stresem z dopravy a následného parkování, přijďte pěšky, odstavte vozidla na okrajích města a využijte prioritně MHD,“ dodala Janovská.

Nekončící pardubické zácpy. Na pomoc s řízením dopravy volají radní i policii

Řidiči, kteří nakonec přece jen vyrazí autem, by měli mít na paměti, že je stále ještě uzavřen výjezd z ulice nábřeží Václava Havla (od lodi Arnošt na Wonkův most) a probíhá oprava se zúžením komunikace na mostě P. Wonky.

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl...

Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Řidič osobáku nepřežil u Svitav čelní střet s kamionem. Před nehodou nebrzdil

Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s...

Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, jeden z řidičů střet nepřežil. Podle informací z...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

Řidič porsche nezvládl předjíždění v obci, při manévru narazil do garáže

Řidič v Čenkovicích na Orlickoústecku narazil do garáže. (30. ledna 2026)

Řidič vozu značky Porsche boural v pátek dopoledne v Čenkovicích na Orlickoústecku. Při předjíždění auta jedoucího před ním narazil do přilehlé garáže. Při havárii utrpěl lehké zranění, posádka...

30. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  13:54

Bál jsem se bloku, ulevilo se kouči Pardubic. Konečně má skalp Brna

Jan Šotnar udílí pokyny pardubickým hráčům, lavička se raduje.

Byl to úsměvný moment, když po dvou vteřinách závěrečné čtvrtky středečního zápasu pardubických basketbalistů s Brnem vypadla světelná tabule s ukazatelem skóre a dalších statistik a její obsluha u...

30. ledna 2026  12:26

Nedá ani dva góly! Vy jste hrozný! Zlatan si po Ostravě zase věří: Už se směju

Tomáš Zlatohlávek, posila fotbalových Teplic.

Už v Ostravě, ve městě fotbalem posedlém, ho zastavila paní v obchodě a nerudně na něj houkla: „Vy jste tady hrozný!“ Když se teď útočník Tomáš Zlatohlávek přesunul do Teplic, nedůvěře čelí zase....

30. ledna 2026  11:26

V pardubické bytovce hořela elektroinstalace, do nemocnice odvezli pět lidí

Při nočním požáru v Pardubicích zachránili hasiči osm lidí, pět skončilo v...

Noční požár vyhnal z postelí obyvatele bytového domu na Bílém předměstí v Pardubicích. V suterénu začala nad ránem hořet elektroinstalace, požár způsobil silné zakouření prostor. Hasiči z objektu...

30. ledna 2026  9:44,  aktualizováno  10:25

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

V Ústí nad Orlicí vlak srazil člověka. Provoz na trati stojí, jezdí náhradní autobusy

U Plzně srazil vlak člověka, provoz na trati je přerušen

V Ústí nad Orlicí, které leží na hlavním železničním koridoru, je přibližně od 17:30 zastavený provoz. Vlak tam srazil člověka, který na následky zranění zemřel. České dráhy na webu odhadují obnovení...

29. ledna 2026  18:28,  aktualizováno  18:58

Žena odmítla dát muži cigaretu, tak ji pořezal a utekl. Pátrá po něm policie

Policie zveřejnila fotografii, na níž může být muž podezřelý z napadení ženy v...

Policisté pátrají po podezřelém muži, který v úterý večer na autobusovém nádraží v Chrudimi napadl ženu a způsobil jí řeznou ránu. Žena skončila v nemocnici. Důvodem bylo, že mu odmítla dát cigaretu....

29. ledna 2026  17:02

Pardubický magistrát otočil. Stovky milionů na provoz arény Dědkovi nedá

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Měsíce jednali pardubičtí radní s majitelem hokejového Dynama Petrem Dědkem o možné provozní dotaci arény, kterou chce miliardář postavit na severovýchodním okraji krajského města. Už v pondělí měli...

29. ledna 2026  15:46

Oprava prodloužila větrné elektrárně na Svitavsku život, jeřáb snesl celou vrtuli

Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných...

Nejde o žádného drobečka. Na délku má přes 31 metrů a hmotnost kolem pěti tun. Z dálky vypadá jako křídlo letadla. Řeč je o listech větrné elektrárny, které se v tomto týdnu vznáší vzduchem na Ostrém...

29. ledna 2026  15:36

Kdysi nóbl hotel, nakonec ubytovna. Teď čeká Veselku i přes protesty demolice

Nejdřív nóbl hotel, pak kanceláře, hostinec a nakonec ubytovna. Nyní čeká známý...

Developer, který chce vybudovat v Hlaváčově ulici v Pardubicích nový komplex s 73 byty a podzemními garážemi, může provést demolici kdysi vyhlášeného hotelu. Třebaže se obyvatelé sousedního domu bojí...

29. ledna 2026

Opilý řidič přepůlil octavií při nehodě strom, pomoc přivolal mobilní telefon

Vážná dopravní nehoda u Dašic na Pardubicku. (19. ledna 2026)

Krajští hasiči na lince 112 přijímají čím dál víc oznámení o nehodách prostřednictvím moderních technologií. Je to i případ vážné dopravní nehody, která se stala ve čtvrtek krátce po půlnoci u Dašic...

29. ledna 2026  10:30

