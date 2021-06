Přípravy dálnice D35 u Svitav i mostu přes koridor finišují

S touto informací na čtvrtečním setkání ve Svitavách předstoupili před starosty obcí v trase dálnice zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a projektanti, kteří pokročili i v přípravě navazujícího úseku do Starého Města.

„Aktuálně jsme ve fázi velké rozpracovanosti a připravenosti obou staveb a blíží se dohledná doba realizace. Brzy budeme rozesílat smlouvy vlastníkům pozemků,“ uvedla Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD.

Úsek Janov–Opatovec, který je jedním ze sedmi nedostavěných mezi Ostrovem a Mohelnicí, má přes dva roky pravomocné územní rozhodnutí. Projektanti jsou před podáním žádosti o všechna stavební povolení a už byli také vyzváni k předložení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Ještě dále je příprava stavby zcela nového železničního mostu na hlavním koridoru Česká Třebová – Brno u Svitav. Jeho výstavbu musí ŘSD stihnout v rámci roční výluky, která na podzim zcela zastaví provoz vlaků mezi Blanskem a Brnem.

„Letos se bude vybírat zhotovitel nového železničního mostu a v prosinci 2021 nebo v lednu 2022 začneme se stavbou. Zářez budoucí dálnice uděláme jen tak velký, aby se dal postavit most. Samozřejmě bez vozovek. Vlaky budou po dobu jeho výstavby jezdit na jedné straně po provizorní přeložce koleje. Z druhé strany bude prováděna stavba mostu,“ přiblížil postup koordinátor přípravy D35 Karel Dusbaba.

Ve stejném roce na jaře silničáři do polí mezi Janovem a Opatovcem chtějí pustit archeology a pokračovat ve výkupech pozemků pod budoucí dálnicí. Zatím je vykoupeno asi 20 procent pozemků.

„Zahájení stavby máme naplánované na podzim roku 2022,“ uvedl Milan Strnad z projekční firmy Pragoprojekt.

Hrozí spor o opravy příjezdových cest

Podle místostarosty Svitav Pavla Čížka je však ještě potřeba vyřešit to, jakým způsobem dojde k opravám příjezdových komunikací, které poškodí technika při stavbě dálnice. Odpověď zástupců ŘSD ho ovšem moc nepotěšila.

„V současné době je situace taková, že žádná speciální položka na opravy poničených silnic v soupisu prací není. Zhotovitel je povinen si do položek rozpustit případné opravy komunikací během stavby. Dnes je systém předmětem velkých sporů. Kraj chce, abychom poničené komunikace v rámci stavby dvou úseků opravili. My jim tvrdíme, že byly rozbité dřív, než jsme tam přišli. Na dvou prováděných stavbách by mělo jít o 250 milionů, co bychom měli kraji zaplatit za opravy komunikací. Musíme najít konsensus,“ uvedla Šolcová.

V pokročilé fázi přípravy je i poslední úsek D35 v Pardubickém kraji do Starého Města s nejdelším dálničním tunelem v Česku. „Jeho technicky velmi náročná výstavba je naplánovaná na pět let, stavba dálnice na tři roky,“ uvedl projektant navazujícího úseku Pavel Krejčí z Dopravoprojektu Brno.

I proto silničáři museli podat žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Došlo i k dílčím úpravám. Původně se například v polovině tunelu počítalo s výdechovou šachtou, která měla sloužit k ventilaci.

Se změnou technologie se od šachty upustilo. Mezi Opatovcem a Starým Městem se také řeší změna územního rozhodnutí, která spočívá zejména v doplnění protihlukových zdí, podobně jako u Janova a Mikulče.