Snížení rychlosti? Na kritickém úseku u Slatiňan bude jen informativní radar

Je křižovatka na konci nového obchvatu Slatiňan na silnici I/37 potřeba upravit, protože je nebezpečná, anebo je problém jen na straně řidičů, kteří se prostě musí naučit jezdit?

Debata mezi městem Slatiňany, které si zde přálo snížit maximální povolenou rychlost na 70 kilometrů v hodině, a policií, která to odmítá, se posunula dál. V dohledné době zde bude radar měřit okamžitou rychlost aut jedoucích od Chrudimi.

Měření bude jen informativní, lidé se pokuty za překročení povolené rychlosti nemusí bát. Pouze uvidí nápis „Zpomalte“.

„Místo pro instalaci radaru bylo vybráno Policií ČR – Krajským ředitelstvím Pardubického kraje. V současné době probíhá výběrové řízení, po jehož dokončení bude akce realizována v závislosti na klimatických podmínkách,“ uvedla Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

Konec deset kilometrů dlouhého obchvatu Chrudimi a Slatiňan ve směru na Nasavrky láká řidiče k překročení devadesátky. Po půldruhém kilometru však přímá silnice končí levotočivou zatáčkou s napojením na starou silnici a odbočkou na Slatiňany. Právě na této křižovatce se nyní opakují dopravní nehody.

Chceme sedmdesátku, řeklo město

První nehoda se zde odehrála hned 20. prosince 2021, pár minut po otevření obchvatu. Od té doby má křižovatka na kontě 16 dopravních nehod, při nichž podle policejních statistik jeden člověk zemřel, čtyři byli těžce zraněni a devět lehce.

Zastupitelé Slatiňan se před rokem usnesli, že požadují snížit povolenou rychlost při průjezdu křižovatkou na konci obchvatu na sedmdesát kilometrů v hodině. Policie to tehdy odmítla. Tvrdí totiž, že parametry křižovatky jsou v pořádku a je bezpečná. A navíc že vysoká rychlost většinu nehod nezavinila.

Nový radar by měl teoreticky zpomalit řidiče přijíždějící od Chrudimi. „Je to alespoň nějaký krok. Doufám, že to přispěje k větší bezpečnosti, uvidíme. Nejsem si jist, že to bude mít vysoký efekt,“ řekl starosta Slatiňan Jan Brůžek. Podle něj policie slíbila městu prověřit možnost, zda by zde nemohlo být nové dopravní značení upozorňující na úsek častých nehod.

Krajská koordinátorka Besip Radka Binhaková soudí, že radar se může osvědčit. Z šesti letošních nehod na křižovatce podle ní u čtyř z nich bylo hlavní příčinou nedání přednosti, u jedné nepřizpůsobení rychlosti a u poslední se řidič plně nevěnoval řízení vozidla.

„Tyto dostupné informace vypovídají o tom, že je třeba zpomalit a věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Instalace měřiče okamžité rychlosti tak opravdu může tuto situaci vyřešit. Řidiči si v případě vyšší rychlosti mohou díky radaru tuto skutečnost uvědomit a zpomalí,“ uvedla.

Křižovatka může některým řidičům dělat potíže hned z několika důvodů. Při odbočování do Slatiňan ve směru od Nasavrk hrozí, že řidič špatně odhadne rychlost přijíždějícího auta ze severu. Vozy jedoucí na Chrudim mu totiž mohou zakrýt výhled. Někomu může vadit relativně krátký připojovací pruh ve směru na Nasavrky. A ani odbočení ve směru od Slatiňan na Chrudim nelze zařadit do kategorie komfortní.

Teď bude město i policie čekat, zda se po instalaci radaru počet nehod sníží. „Zdali bude toto řešení efektivní, prokážou následující měsíce,“ řekla Radka Binhaková. Pokud ne, bude podle ní nutné se na tento úsek opět zaměřit.