Dopravní chaos ve Svitavách. Řidiče zaskočila změť uzavírek, bloudí i místní

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se pustilo na důležité dopravní tepně do několika oprav najednou. Po nepovedené uzavírce vytížené mezinárodní silnice I/35 u Mohelnice, kvůli které si většina řidičů hledá alternativní trasy po úzkých a polorozpadlých silnicích, aby se nemuseli vydat na 71 kilometrů dlouhou objížďku přes hory, začalo v pondělí další výrazné omezení ve Svitavách.

Kvůli opravě hlavního silničního průtahu I/34 mezi dvěma kruhovými objezdy u náměstí je doprava po následující dva týdny vždy z jednoho opravovaného směru svedena do ulic Milady Horákové a Tyrše a Fügnera. Ovšem problém je v tom, že uzavírek se v důležitém dopravním uzlu nakumulovalo tolik, že změť dopravních značek dělá problém místním řidičům, natožpak přespolním.

V dopravním značení zejména na příjezdu do města od Moravské Třebové zavládl doslova chaos. Absurdně vypadá velkoplošná modrá tabule před kruhovým objezdem, která z důležité křižovatky dělá oficiálně past, ze které se lze dostat pouze návratem zpět, neboť všechny směry včetně toho hlavního na Havlíčkův Brod jsou přelepeny.

Za chaos mohou úřady, říká starosta

„Jen se tak kroužit po kruháči je asi nejlepší,“ komentují někteří ze zoufalství na sociálních sítích nastalou situaci. „Dnes jsem po 27 letech života ve Svitavách musel zapnout navigaci abych se dostal z bodu A do bodu B. I ta mě navedla blbě,“ přidal svoji zkušenost Luděk Beneš.

A není se čemu divit. Aby řidič vůbec pochopil, do čeho se dostal, musí za jízdy na několika málo metrech zpracovat informaci hned ze tří cedulí, které si však vzájemně odporují. A kdo se náhodou trefí do správného směru, vykoukne na něj další zákaz vjezdu s malou dodatkovou tabulkou. „Tak není nad to, když máte odbočit na objížďku z kruháče a je tam zákaz vjezdu za 950 m,“ připomněl Dušan Machata další nelogicky umístěnou dopravní značku, kterou tam dělníci dali kvůli havárii vodovodního řadu v Lačnově.

Aby toho nebylo málo, kvůli opravě další ulice je z hlavního „kruháče“ uzavřena i výpadovka do Lánů. Špatná koordinace oprav jde podle starosty Svitav na vrub krajských úředníků na odboru dopravy, kteří uzavírky na silnicích I. tříd povolují.

„Původně oprava hlavní silnice zkoordinována byla. ŘSD se mělo pustit do opravy průtahu ve Wolkerově aleji a pak se měla kvůli napojení kanalizace uzavřít Brněnská ulice. Jenomže krajský úřad nebyl schopen vydat včas rozhodnutí, a tím pádem došlo k posunu o tři týdny a obě akce se potkaly. Schvalovací procesy na opravy v gesci města však už byly hotové a museli jsme se do nich pustit,“ řekl David Šimek a dodal, že celou věc navíc zkomplikovala neplánovaná havárie vodovodu v ulici Jana Želivského, která by měla být zprůjezdněna do tohoto pátku.

S dopravním rébusem bojují i neznalí řidiči v Poličce, kde probíhá kompletní oprava průtahu městem.