Autobusy minou školu i náměstí. Terminálu duchů to prospěje, cestující se nachodí

Autor: ,
  10:58
Od března už linkové autobusy na náměstí v Heřmanově Městci na Chrudimsku nezastaví a pojedou dál na autobusový terminál. Cestující, pro něž je náměstí blíž než terminál, tak budou muset docházet pěšky. A to včetně žáků místní základní školy na náměstí, kteří ji nově pouze minou z okna autobusu a zpátky budou muset po svých.
Dopravní terminál v Heřmanově Městci za 120 milionů korun využívá minimum...

Dopravní terminál v Heřmanově Městci za 120 milionů korun využívá minimum autobusových spojů. | foto: David Půlpán, MF DNES

Dopravní terminál v Heřmanově Městci za 120 milionů korun využívá minimum...
Dopravní terminál v Heřmanově Městci za 120 milionů korun využívá minimum...
Dopravní terminál v Heřmanově Městci za 120 milionů korun využívá minimum...
Dopravní terminál v Heřmanově Městci za 120 milionů korun využívá minimum...
17 fotografií

Pro mnohé cestující to bude komplikace. Město nemá povolení úřadů a podle starosty Aleše Jiroutka (Patrioti Heřmanova Městce) s tím nemůže nic dělat.

„Hlavně občané z okolních obcí by rádi vystupovali na náměstí, protože je v centru. Do naší základní školy dojíždí 400 dětí. Například děti z Kostelce, Vyžic, Slavkovic, Konopáče budou projíždět náměstím, na školu se podívají z autobusu, ale vystoupí až na terminálu. Dětem určitě pohyb neublíží, musí dojít pár set metrů zpátky,“ řekl Jiroutek.

Změna nastane od března, kdy začne platit nový jízdní řád. Škola je na náměstí, děti přešly jenom přechod, který hlídala městská policie, a byly ve školní budově. Lidé si podle starosty na novinku musí zvyknout a chvíli to potrvá. „Hledali jsme cesty, jak zachovat výstup a nástup na náměstí, slíbilo to předchozí vedení města. To se nepodařilo. Všechny autobusy se přesunou na terminál. Teď jich tam jezdila jenom část,“ řekl Jiroutek.

12. listopadu 2025

Důvodem změny je, že na náměstí není možné udělat nácestné zastávky. „Když se připravoval autobusový terminál, bylo to pouze zmíněno v projektové dokumentaci. Nedostaly se do projektu a nebyly projednány s úřady, krajským úřadem, policií, Ředitelstvím silnic a dálnic,“ řekl starosta.

Město se to podle Jiroutka dva roky snažilo změnit a jednalo s úřady. „Absolvovali jsme všemožná jednání, malovali jsme situace, jak by to mohlo být, ale protože je na náměstí silnice třetí třídy s odbočkou na Klešice, zastávky nemohou být v blízkosti křižovatky. Také tam nemůže být odbočovací pruh. Je to složité,“ řekl starosta.

Terminál duchů za 120 milionů. Denně tu staví deset spojů, zatímco v centru stovka

Autobusový terminál vedle vlakové stanice město dokončilo v roce 2023 asi za 120 milionů korun, 53 milionů korun přispěla EU. Šlo o projekt minulého vedení, který současný starosta kritizoval jako nákladný a zbytečný projekt. Investicí město chtělo uvolnit parkovací místa na náměstí, protože podle analýzy tam 60 procent vozidel odstavovali lidé, kteří pak autobusem jezdili za prací jinam.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se...

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

Obchvat dostal z Pardubic třetinu automobilů, u obchoďáků problémy trvají

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Pardubice mají první přesná čísla o tom, co s dopravou ve městě udělal před měsícem otevřený severovýchodní obchvat. Podle nich z centra zmizela třetina dopravy. Jediným problematickým místem tak...

Autobusy minou školu i náměstí. Terminálu duchů to prospěje, cestující se nachodí

Dopravní terminál v Heřmanově Městci za 120 milionů korun využívá minimum...

Od března už linkové autobusy na náměstí v Heřmanově Městci na Chrudimsku nezastaví a pojedou dál na autobusový terminál. Cestující, pro něž je náměstí blíž než terminál, tak budou muset docházet...

19. ledna 2026  10:58

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Letiště v Pardubicích má opět rekord, do dalších let chce ještě více pasažérů

Terminál Jana Kašpara na pardubickém letišti

Letiště v Pardubicích loni odbavilo 203 681 lidí, podruhé za sebou dosáhlo na rekord. A to i přesto, že čtvrt roku bylo zavřené kvůli opravě dráhy. Letos chce terminál Jana Kašpara nové maximum....

18. ledna 2026  8:28

Čtyři zranění při požáru v Moravské Třebové, jeden vážně. Vzlétl vrtulník

Na náměstí v Moravské Třebové přistával kvůli požáru vrtulník.

Při požáru bytového domu na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové se v sobotu odpoledne zranili tři dospělí a dítě. Záchranáři jednoho těžce popáleného přepravili vrtulníkem do Brna, ostatní...

17. ledna 2026  17:33

Pardubičtí politici skládají koalice, se kterými chtějí uspět v boji o radnici

Radnice Pardubice.

Do komunálních voleb zbývá ještě tři čtvrtě roku. Ovšem v pardubických politických kuloárech to už pořádně kvasí. Politici dávají dohromady koalice, se kterými chtějí útočit na primátorský řetěz.

17. ledna 2026  8:51

Netřídí, zaplatí. Svozová firma chystá pro obce revoluci v systému sběru odpadů

Denně popelářům rukama projde zhruba pět tun odpadků Pražanů, s jejich...

Společnost Liko, která zajišťuje svoz komunálního odpadu na Svitavsku, plánuje změnit systém výpočtu výše poplatku za svoz odpadu. Lidé v budoucnu zaplatí víc, pokud bydlí v obci, kde obyvatelé málo...

16. ledna 2026  15:05

Masér v podmínce znásilnil ve sklepě nezletilou. Ke třem letům dostal dalších šest

Soudní síň pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové.

Se šestiletým trestem odešel ve čtvrtek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby před dvěma lety na jaře vylákal nezletilou dívku do sklepa, kde ji znásilnil....

16. ledna 2026  11:32

Po letech čekání začne stavba obchvatu Zminného, silničáři ušetří 129 milionů

Silničáři po dvou letech od zahájení stavby otevřeli tříkilometrový obchvat...

Pardubický kraj může odstartovat stavbu pětikilometrového obchvatu osady Zminný, který odvede tranzitní dopravu z této místní části Dašic. Soutěž, do níž se přihlásilo sedm zájemců, přinesla výraznou...

16. ledna 2026  9:39

Retardovaný muž z Chrudimska, po kterém pátrala policie, byl nalezen v pořádku

ilustrační snímek

Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrali policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer odešel z domu v Luži na Chrudimsku a od té doby o něm nikdo nevěděl. Policisté jej našli ve čtvrtek...

15. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  15:04

Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Do prvního zimního přípravného utkání fotbalistů Pardubic s Jihlavou, který Východočeši ve čtvrtek po poledni na umělce v Ohrazenicích vyhráli 2:0, ještě nezasáhl. Jinak ale bude středopolař Michal...

15. ledna 2026  15:01

VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

Srnce si v obchodním domě fotili návštěvníci. (15. ledna 2026)

Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus zabloudil srnec, kterého museli odchytit a pustit do volné přírody.

15. ledna 2026  14:58

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se...

15. ledna 2026  9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.