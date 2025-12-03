V naprosté tichosti krajský integrátor dopravy Oredo na začátku týdne spustil novou mobilní aplikaci pro snadnější nákup jízdenek do vlaků a autobusů. Zatímco jindy tiskový odbor Pardubického kraje novináře informuje o chystaných novinkách s velkým předstihem, o revoluční novince za celou dobu fungování integrovaného dopravního systému ještě ve středu ráno nebylo z oficiálních zdrojů vidu ani slechu.
Novinku propagoval pouze zastrčený web odboru dopravy a silničního hospodářství Královéhradeckého kraje. Až po urgenci tiskový odbor Pardubického kraje dopoledne tiskovou zprávu novinářům rozeslal.
Iredo v Pardubickém kraji zdraží téměř o čtvrtinu, jízdné půjde nakupovat v mobilu
Přitom novou mobilní aplikaci stojí za to od prvního dne mít. Už nejde o žádný pasivní vyhledávač spojů s aktuální polohou autobusů a vlaků, ale o plnohodnotnou aplikaci umožňující koupit jízdenku rychle a bez čekání ve frontě přímo z telefonu.
„Nová aplikace přináší jednoduchý a rychlý způsob, jak si koupit jízdenku nebo zjistit aktuální informace o spojích. Je to důležitý krok k tomu, aby byla veřejná doprava ještě dostupnější, pohodlnější a atraktivnější pro všechny cestující v našem regionu,“ uvedl v tiskové zprávě Ladislav Valtr, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu.
V aplikaci Iredo lze kromě vyhledání vhodného spoje na území Pardubického a Královéhradeckého kraje koupit všechny druhy krajských jízdenek. Velkou výhodou je, že jízdenky lze koupit i bez registrace a levněji než při platbě v hotovosti. Aplikace de facto nahrazuje bezkontaktní čipovou kartu, která však nadále zůstává v platnosti.
„Kdo má kartu, může ji nadále používat nebo si ji může dát do šuplíku a používat jen mobilní aplikaci. Nebo se dá používat jak karta, tak mobilní aplikace. Je to úplně jedno. To samé platí u elektronické peněženky,“ řekl Petr Moravec, jednatel Oreda, které sdružuje dopravní systém Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Původní kartu Iredo s aplikací nepropojíte
Propojit fyzickou kartu a mobilní aplikaci Iredo však z technologických důvodů nelze ani po registraci do aplikace. Ta je nutná pro nákup vícedenních jízdenek a využívání kreditové peněženky, ze které mohou uživatelé přeposílat kredit a jízdenky známým.
Registrace umožňuje také stornovat jízdenky až 15 minut před počátkem platnosti. Jedinou podmínkou k využívání aplikace je připojení k internetu. Aplikace však umožňuje nastavení aktivace jízdenky na pozdější čas a zobrazení QR kódu k prokázání offline. Jízdenky lze hradit platební kartou nebo přes Google Pay, Apple Pay nebo kreditovou peněženkou.
Příjemnou možností je i ukládání oblíbené trasy, která se s aktuálními spoji zobrazuje na úvodní stránce aplikace. Studenti, důchodci a invalidi mohou zlevněné jízdné v aplikaci nakupovat až po ověření osobních údajů na kontaktních místech.
Větší propagace se nová aplikace dočká až v lednu příštího roku. „S kolegy z Královéhradeckého kraje řešíme plán propagace. Cíleně by se kampaň různými kanály měla naplno rozjet od ledna,“ řekl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.