V Litomyšli na domov seniorů šetřili z pokut od řidičů, dotaci od státu vzdali

David Půlpán
  12:29
Nejsou tak bohatí, aby si mohli dovolit státní dotaci. Přesně to si řekli radní v Litomyšli. Nový domov pro seniory za 196 milionů bez DPH zaplatí z městského rozpočtu. Stavba začne ještě letos.
Fotogalerie4

Vizualizace nového domova seniorů v Litomyšli, na který bude navazovat park Jana Kopala. | foto: Město Litomyšl

Řada lidí se vzdá dotace na zateplení domu, aby nemusela plnit striktní pravidla, která ve výsledku nafukují cenu. Města jsou na tom podobně. Dokazuje to případ Litomyšle, která letos začne stavět domov pro seniory. Bez koruny od státu.

Projekt na novostavbu má desetitisícová Litomyšl v šuplíku už od roku 2014. Byl v té době nad její možnosti, a tak na něj šetřila. Na zvláštní účet odkládala pokuty z úsekového měření nebo příjmy z lesů. Osmdesát milionů, které letos na výstavbu nabízel stát, vypadalo lákavě.

Vizualizace nového domova seniorů v Litomyšli, na který bude navazovat park Jana Kopala.
Vizualizace interiéru nového domova seniorů v Litomyšli
Litomyšl v roce 2015 uspořádala na projekt domova pro seniory architektonickou soutěž, kterou vyhrál ateliér FAM Architekti.
Litomyšl v roce 2015 uspořádala na projekt domova pro seniory architektonickou soutěž, kterou vyhrál ateliér FAM Architekti.
4 fotografie

Sousední města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí o státní dotaci zažádala. Litomyšl však tyto peníze nechala ležet v Praze.

Jedním z důvodů byl fakt, že původní projekt třípodlažní budovy s plochou střechou už nebyl úsporný tak, aby splnil dotační podmínky státu. A to jej město postupně vylepšilo. „Budova je samozřejmě nízkoenergetická, jsou tam tepelná čerpadla, fotovoltaika. Architekti nám řekli, že pokud bychom měli všechno obalit do polystyrenu a splnit všechny požadavky, tak náklady budou stejně vysoké jako výše dotace,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Další problém pro Litomyšl spočíval v tom, že stát městům podrobně předepisuje, jak má domov pro seniory vypadat. Sedmdesát procent pokojů podle státních pravidel má být jednolůžkových. Litomyšl dospěla k závěru, že by to bylo pro ni velmi drahé. Jak z hlediska samotné stavby, ale také z hlediska provozu.

„Každý jednolůžák musí mít koupelnu, ta se musí každý den uklízet. Jsou vyšší náklady na provoz, musí být více personálu. Ale také si myslíme, že často senior ani nechce být sám,“ řekl Brýdl.

Až dosud Litomyšl zajišťuje péči o seniory ve dvou starých budovách se 75 lůžky. Pokoje jsou zpravidla tří až čtyřlůžkové. Na provoz město doplácí přibližně tři miliony korun ročně.

Po dostavbě nového zařízení se stovkou lůžek má Litomyšl spočítáno, že tyto peníze ušetří. Mimo jiné proto, že nebude muset nabírat nový personál, stávající bude stačit.

Ústí o dotaci přišlo, Litomyšl může být v klidu

Třetí důvod, proč může být státní dotace na stavbu domovů pro seniory zrádná, nyní poznalo na vlastní kůži Ústí nad Orlicí. Na jaře spustilo stavbu nového pavilonu, ale vybrané sdružení firem záhy začalo namítat, že projekt má vady. Spory skončily úplnou roztržkou, odchodem stavbařů a přiznáním města, že přijde o osmdesátimilionovou dotaci, s níž počítalo. Podle dotačních pravidel ministerstva práce a sociálních věcí totiž musí být stavba hotova do konce června 2026. „Ani přes opakovaná jednání s možnými dodavateli nejsme schopni daný termín splnit,“ uvedl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Něco podobného Litomyšli pochopitelně nehrozí. „Říkali jsme si, že jsme asi zvolili dobrý postup, protože v tuto chvíli jsme svým pánem. Přitom platí, že se snažíme čerpat dotace, ale zrovna v tomto případě jsme si spočítali, že nám to nedává úplně smysl,“ uvedl Brýdl.

Stavba začne ještě letos, pokud bude příznivé počasí. Do konce roku 2027 by mělo být hotovo. Ale na otevření nového zařízení město nepotřebuje spěchat. „Řekněme, že to bude na konci roku 2027, možná jaro 2028. Nevím, jestli chceme stěhovat seniory během zimy,“ řekl starosta.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

Napojení na dálnici za tunelem Homole nebude, řidiči si musejí pár měsíců počkat

Nový šestikilometrový úsek dálnice D35 vedoucí od Ostrova k Vysokému Mýtu bude příští rok hotový dříve než tunel Homole, situovaný přibližně v polovině úseku. Zatímco před tunel se řidiči po nové...

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úsporami. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Krátká zastávka v obchodě se pro seniorku z Pardubic mohla změnit v obrovskou ztrátu. Své čerstvě vybrané úspory totiž zapomněla na pultu a odešla. Díky férovému obchodníkovi se však příběh odehrál...

Jezírko i záchody. Nadšenci odhalují pozůstatky dělnického tábora Hitlerovy dálnice

Premium

Po stopách bývalého tábora pro dělníky Hitlerovy dálnice pátrá amatérský archeolog Tomáš Rubeš. V lesích u Albrechtic na Orlickoústecku narazil na pozůstatky vzorového pracovního tábora pro dělníky....

Podchod, kde Správa železnic přetřela díla studentů, vyzdobí schválení ptáci

Správa železnic vypsala výběrové řízení na výmalbu podchodu na nádraží v Ústí nad Orlicí. Původní street artové malby studentů místní uměleckoprůmyslové školy, které Správa železnic nechala bez...

V Litomyšli na domov seniorů šetřili z pokut od řidičů, dotaci od státu vzdali

Nejsou tak bohatí, aby si mohli dovolit státní dotaci. Přesně to si řekli radní v Litomyšli. Nový domov pro seniory za 196 milionů bez DPH zaplatí z městského rozpočtu. Stavba začne ještě letos.

7. září 2025  12:29

Napojení na dálnici za tunelem Homole nebude, řidiči si musejí pár měsíců počkat

Nový šestikilometrový úsek dálnice D35 vedoucí od Ostrova k Vysokému Mýtu bude příští rok hotový dříve než tunel Homole, situovaný přibližně v polovině úseku. Zatímco před tunel se řidiči po nové...

6. září 2025

Podchod, kde Správa železnic přetřela díla studentů, vyzdobí schválení ptáci

Správa železnic vypsala výběrové řízení na výmalbu podchodu na nádraží v Ústí nad Orlicí. Původní street artové malby studentů místní uměleckoprůmyslové školy, které Správa železnic nechala bez...

5. září 2025  14:08

Viróza jako komplikace. Ale cizina nás stmelila, věří pardubický kouč Pešán

Netajil, že mu konvenuje tlak na každodenní práci, kterou v pardubickém hokejovém klubu postupně nastolil miliardář Petr Dědek, většinový majitel HC Dynamo a jeho obávaný šéf. „Jsem velmi mile...

5. září 2025  13:43

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  11:55

Koncerty i mimořádně otevřené památky. Víkend v kraji bude nabitý kulturou

Pestrý program s řadou koncertů, výstav a happeningů čeká první zářijový víkend obyvatele a návštěvníky Pardubic, Vysokého Mýta, Svitav či Brandýsa nad Orlicí. Otevře se i řada jindy nepřístupných...

5. září 2025  11:34

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

4. září 2025  14:15,  aktualizováno  17:51

Polská rychlostní silnice směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

Spolu s postupem polské rychlostní silnice S8 spojující Bělostok s Kladskem přes Varšavu k českým hranicím se začalo uvažovat o její napojení na rovněž rozestavěnou tuzemskou dálnici D35 v oblasti...

4. září 2025

Boj o voliče graduje. V Pardubicích vystoupí Fiala, pár dnů nato Babiš

Politické strany spouští horkou část kampaně před parlamentními volbami. Do regionu se chystají lídři největších partají, ulice jsou už oblepené plakáty. Před politiky nebude nyní úniku. Pardubice...

4. září 2025  9:44

Javor bude u pardubického nádraží dál dělat stín, projekt podzemních garáží padl

Aktivita ochránců přírody i tlak města zabral. Letitý javor před pardubickým nádražím k zemi nepůjde. Správa železnic upustila od záměru vybudovat pod nádražím podzemní garáže.

3. září 2025  15:38

Advantage Consulting, s.r.o.
ZKUŠENÝ OBRÁBĚČ NA CNC STROJÍCH (35 - 40.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 34 000 - 40 000 Kč

Dalších 32 771 volných pozic

Velká pardubická 2025: program, zajímavosti, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 poběží tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Kdo má jistý...

3. září 2025  10:02

Vysoké Mýto má novou obřadní síň za 130 milionů, radním vyrazila dech

Moderní architektura nemusí být doménou jenom velkoměst. Důkazem je nová obřadní síň ve Vysokém Mýtě. Radní jsou stavbou nadšeni a chtějí prostor původně zamýšlený ke smutečním rozloučením využít i...

3. září 2025  9:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.