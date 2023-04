Lůžka v domovech seniorů nestačí, nejen v České Třebové chtějí změnu

Česká Třebová s průměrným věkem obyvatelstva 43,8 roku je nejstarším městem v Pardubickém kraji.

Zdejší Domov pro seniory na břehu řeky Třebovky má necelou stovku lůžek, což s vyhlídkami do budoucna není mnoho. Nebo lépe řečeno je to až bolestně málo.

Město se proto před dvěma lety rozhodlo pro velkorysý plán a za 18 milionů korun odkoupilo nevyužívaný areál firmy Böhm Plast-Technik pro výstavbu zcela nového pavilonu, který nabídku výrazně rozšíří.

„Je to velký projekt, poslední odhady jsou kolem 300 až 400 milionů. Populace stárne a je evidentní, že tyto služby budeme potřebovat čím dál víc. O tomto projektu jsme před volbami mluvili všichni, musíme se na to připravit, zároveň je jasné, že bez dotací by to město nezvládlo,“ řekl pro MF DNES starosta České Třebové Zdeněk Řehák.

Radnici přitom moc času nezbývá. Populace stárne skutečně rychle a dá se spočítat, že velký problém je vlastně za dveřmi. „V roce 2050 zde bude seniorů až pětkrát více. Stále se také zvyšuje podíl klientů s různými formami demence a náš Domov pro seniory jim aktuálně nedokáže nabídnout odpovídající péči,“ uvedla ředitelka českotřebovských sociálních služeb Magdaléna Zemková.

Kromě boomu populačně silných ročníků radnici tlačí i nevyhovující stav pavilonu B, který v roce 1910 začínal jako chudobinec a poslední větší rekonstrukce se dočkal v roce 1978. Tedy v období „husákovské normalizace.“

„Největší potíže nám dělá nešťastné umístění budovy ve svahu u řeky. Při deštích, které nemusí být ani velké, sem stéká voda z polí. Tím nejvíce trpí spodní patro budovy, kde neustále bojujeme s vlhkostí. Vzhledem ke stáří budovy se však havarijní situace různého charakteru pravidelně objevují ve všech jejích částech,“ uvedl vedoucí provozního úseku domova seniorů Roman Škeřík, který tristní stav pavilonu zastupitelům města nedávno ukázal na příkladě jednoho z pokojů, kde aktuálně opadává strop.

Bez dotace to nepůjde, říkají dopředu radní České Třebové

A není to jediný problém budovy, která je s modernějším pavilonem A propojena prosklenou lávkou přes řeku. Její nevyhovující dispozice, která personálu znesnadňuje manipulaci s imobilními klienty a neumožňuje jim dostatečné soukromí, se zdá být ve světle havarijního stavu budovy drobností.

„Paní ředitelka má pravdu, když říká, že teď již není čas bavit se o tom, jestli Domov pro seniory nové prostory potřebuje, ale spíše začít hovořit o tom, jak v dohledné době docílit realizace. Proto přistoupíme k vypracování projektové dokumentace, bez které na dotační tituly v budoucnu nedosáhneme,“ nastínila místostarostka České Třebové Petra Válková s tím, že si radnice už nechala vypracovat studii.

Na základě dohody kraj v novém pavilonu s kapacitou 25 lůžek počítá v rámci domova se zařazením 10 lůžek do základní sítě s tím, že zbytek lůžek bude zařazen až po změně financování sociálních služeb.

„Stávající nastavení systému financování sociálních služeb nám neumožňuje rozšiřovat síť o další lůžka pobytových služeb dle potřeb, avšak všichni si uvědomujeme, že bude přibývat seniorů, kteří budou vyžadovat odbornou pomoc, a to jak v pobytové, terénní, tak i odlehčovací péči. Nabízí se, aby po investici do nového pavilonu došlo k navýšení kapacity. Domlouvali jsme se také, že čtyři lůžka budou určena na odlehčovací péči. Původní pavilon B by mohl fungovat pro osoby s Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence,“ řekl krajský radní pro sociální oblast Pavel Šotola.

Stavbu už chystají také v Ústí nad Orlicí

Tlak na zvyšování počtu lůžek je podle radního všude.

„Ve střednědobém plánu počítáme s rozšířením pobytových kapacit na Žamberecku, kde je situace nejhorší. Domov seniorů není ani v Žamberku, ani v Letohradě. Počítá se s mírným navýšením kapacity v Litomyšli, kde by měl vzniknout zcela nový domov seniorů. Vyhovující nejsou ani kapacity v pardubickém domově nedaleko Kostelíčka,“ přiblížil situaci radní oblasti, do které stát jen v Pardubickém kraji letos nalil 1,333 miliardy korun.

Zpříjemnit stáří chtějí lidem i v Ústí nad Orlicí. Ke stávajícím třem propojeným budovám domova důchodců by v budoucnu měla přibýt čtvrtá. Stávající prostory jsou totiž v mnoha ohledech za zenitem.

„Nejde tak v současnosti o rozšíření kapacity, ale spíše o zkvalitnění poskytovaných služeb. V současné době tam je 144 klientů ve dvou budovách, třetí budova slouží jako zázemí. Plně si uvědomujeme, že prostorové řešení domova důchodců není pro 21. století úplně ideální. Třílůžkové pokoje jsou bez sociálního zařízení a v budově A jsou velice úzké chodby,“ řekl místostarosta Ústí nad Orlicí Jiří Preclík.

V pětipodlažním objektu s předpokládanými náklady kolem 90 milionů by mělo vzniknout zhruba padesát až šedesát nových míst v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

„Bude otázka, jak ten dotační titul bude vypsán, jak dlouho se bude hodnotit a zda v něm budeme úspěšní či nikoliv. Je to hlavní priorita, abychom stavbu zahájili ještě v tomto volebním období,“ řekl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.