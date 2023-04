Nový dům pro seniory v Pardubicích musí čekat, na přesun psího útulku

Jestli mají v něčem Pardubice a celá Česká republika jistotu, tak v tom, že populace bude rychle stárnout a o mnoho seniorů se nebude mít kdo postarat. I proto chtějí pardubičtí radní co nejdříve výrazně rozšiřovat Domov pro seniory u Kostelíčka.

„Nové zařízení pro 114 klientů město do budoucna potřebuje, vzhledem ke stárnutí populace současná kapacita stačit nebude,“ řekl ČTK náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice/ČSSD.

Podle něj není momentálně problém s umisťováním starých lidí do potřebných zařízení. Ovšem to se podle predikcí může velmi rychle změnit. „Aktuálně jsou kapacity v našich domovech pro seniory dostačující, to se ale v budoucnu změní. I když jsme navýšili peníze na osobní asistenci nebo odlehčovací služby, další kapacity v domově pro seniory s celodenní péči o klienty budou potřeba,“ řekl Rychtecký.

Domovy U Kostelíčka a na Dubině, které město zřizuje, mají téměř 400 lůžek. Nové zařízení by se mohlo začít stavět nejdřív v roce 2025.

Město právě pořádá výběrové řízení na projektanta, který zhotoví dokumentaci pro územní rozhodnutí. Bude pracovat metodou BIM (Building Information Modelling), která je pro veřejnou správu pro zakázky nad 150 milionů korun povinná. Metoda vytváří digitální podobu stavby, při přípravě má eliminovat chyby, nedostatky, hlídá i zadanou cenu, kterou radnice nechce překročit.

Primátor: stavba nového útulku je snad prokletá

Město si stanovilo cenu 330 milionů korun, v areálu ve Štrossově ulici má vzniknout dům se 114 lůžky na šesti odděleních, pokoje mají být jednolůžkové a dvoulůžkové. Parkovací místa by měla být v suterénu. V přízemí bude kavárna, kadeřnictví a další provozy služeb, kolem domu bude zahrada se stromy.

Na projektovou dokumentaci město už schválilo 3,5 milionu korun. Vítěze výběrového řízení bude mít na přelomu března a dubna.

„Dokumentace pro územní rozhodnutí nám zafixuje stavbu v území, vyřeší sítě, připojení, upřesní investiční náklady. Metoda BIM pomůže rozkrýt vlivy v území, které by nás mohly překvapit v dalších stupních přípravy,“ řekl náměstek primátora Rychtecký.

Radnice zatím nemá vyřešené financování projektu, v úvahu připadají státní nebo evropské dotace, kde to však podle náměstka zatím pozitivně nevypadá. Mohl by tak pomoci soukromý sektor.

„Pojišťovny a pojistné fondy hledají investice, je proto k diskusi uvažovat o nějaké formě PPP projektu (partnerství veřejného a soukromého sektoru). Nebo je možné zapojit úvěr,“ řekl Rychtecký.

Ovšem peníze nemusí být jediným problémem celého záměru. Tím druhým se totiž snadno může stát zvířecí útulek, který je na parcele, kde se má domov pro seniory stavět. Po letech dohadů a hledání politici rozhodli, že nové zařízení pro zaběhnutá a opuštěná zvířata bude stát na poli nedaleko Starých Čívic. Ovšem plán se notně komplikuje, ostatně jak už se u útulku stalo tradicí. A je téměř až komické, že za všechno mohou staré, roky nepoužívané silážní jámy. Tedy pár kusů betonu.

„Situace kolem útulku je už doopravdy neskutečná. Zdálo se, že se dohodneme se správcem konkurzní podstaty po bývalém JZD Svítkov a silážní jámy od něj odkoupíme. To by nám uvolnilo pozemek pro stavbu nového útulku pro ztracená zvířata. Nyní to ale vypadá bledě,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Podle něj se totiž zdá, že o majetek pochybné hodnoty začne soud.

„Ozval se nám totiž muž, který tvrdí, že ty jámy od správce v minulosti koupil a že jsou jeho. Nyní to vypadá na soudní spor o vlastnictví mezi oběma stranami. Mám obavy, aby to netrvalo dva tři roky, což je u nás docela běžné. Pak bychom se dostali do potíží, protože bychom potřebovali v roce 2025 začít stavět domov seniorů,“ uvedl Nadrchal s tím, že zřejmě začne hledání nového místa pro útulek.