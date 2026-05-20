Přestože Ředitelství silnic a dálnic v dubnu 2023 vypsalo veřejnou soutěž na výstavbu a provozování restauračních zařízení na obou odpočívkách dálnice D35 u Dolní Rovně, nakonec z celé akce sešlo. Chybí voda.
„Co se týče výstavby restauračního zařízení na dálniční odpočívce D35 Dolní Roveň P+L, právě z důvodu nedostatečného zdroje vody realizováno nebude,“ odpověděla na dotaz mluvčí ŘSD Petra Drkulová. Čerpací stanice totiž není napojena na vodovodní řad a pitnou vodu zajišťují jen podzemní vrty s omezenou kapacitou.
Řidiči kvůli tomu hlady neumřou, neboť obě čerpací stanice disponují širokou nabídkou občerstvení a nápojů. Ovšem takový standard jako na dvou odpočívadlech na dálnici D11, kde se nacházejí restaurace rychlého občerstvení, tady řidiči nenajdou.
Pozemek určený pro restauraci ladem nezůstane. Jelikož podle ŘSD panuje dlouhodobě velký převis poptávky po stáních pro nákladní automobily, v zamýšleném prostoru pro restauraci vznikne dobíjecí park pro nákladní vozidla.
„Zrušení plánované restaurace na odpočívce kvůli nedostatku pitné vody nebude mít na naši obec žádný dopad. Jelikož je areál oplocen a přístup od obce k čerpací stanici je zajištěn pouze pro služební účely personálu brankou, místní by se do restaurace stejně nedostali,“ řekl starosta Dolní Rovně Miloš Horák, kterého daleko víc trápí světelný smog z odpočívky.
„Alespoň nebude tak zářit,“ dodává.
Oboustranné parkoviště v Dolní Rovni je důležité. Na celém více než 70 kilometrů dlouhém úseku dálnice mezi D11 a Svitavami jde o jedinou takto široce dimenzovanou odpočívku. Na každé straně je skoro devadesát míst pro osobní auta, devětatřicet stání pro kamiony a po šesti místech pro autobusy a karavany.
Řidiči po dlouhé jízdě po dálnici mohou kromě doplnění pohonných hmot nebo nabití elektromobilu posedět na lavičkách nebo u piknikových stolů s výhledem na okolní krajinu.
Když ŘSD dálnici s odpočívkou na 150. kilometru míst stavělo, chlubilo se, že na odpočívce vznikne kromě čerpací stanice také restaurace. „Na obou stranách zde budou k dispozici čerpací stanice, restaurace, dětská hřiště a odpočinkové zóny s vysázenou zelení,“ stojí v tehdejší tiskové zprávě.
Kamioňákům chybějí u dálnic místa pro odpočinek
U českých dálnic chybí až dva tisíce odstavných míst pro kamiony, jejichž řidičům ukládá povinný odpočinek zákon. Postavit novou odpočívku je problém i u nových dálnic. Na rozestavěných úsecích D35 v Pardubickém kraji sice vznikne odpočívka u Hrušové, ale pouze pro pár aut s minimem zázemí. V plánu je až větší parkoviště u Svitav nebo u Starého Města.
Dolní Roveň není jediným případem, kdy se ŘSD nedaří dostavět odpočívadlo dle původních plánů. Na odpočívce u Skrbeně na Olomoucku se ŘSD už dva roky pokouší postavit moderní korporátní toalety. Kvůli nevydařeným výběrovým řízením musejí řidiči dodnes vykonávat potřebu v plastových kadibudkách.
Ředitelství silnic a dálnic plánuje do pěti let zvýšit počet odpočívek na českých dálnicích z nynějších 150 na téměř 200. Nejvíc, více než tři tisíce míst, má přibýt právě pro kamiony.