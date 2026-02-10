Požár skladu likvidovalo 14 jednotek hasičů, škoda je přes dva miliony

  11:42aktualizováno  11:48
K rozsáhlému požáru průmyslového objektu vyjížděli hasiči v úterý krátce před osmou ráno do Dolní Rovně na Pardubicku. Hořely skladovací prostory o rozměrech 25 x 10 metrů. Zasahovalo 14 jednotek hasičů, škoda je přes dva miliony.

„Po prvotním průzkumu bylo zjištěno, že v průmyslovém objektu hoří skladovací prostory, ve kterých se nacházely stroje. V době našeho příjezdu už byl celý objekt v plamenech,“ uvedl zastupující tiskový mluvčí pardubických hasičů Jakub Stryka.

Požár skladu v Dolní Rovni likvidovalo 14 jednotek hasičů. (10. února 2026)
Při požáru se zranil jeden člověk. Hasiči proti ohni nasadili pět vodních proudů. Vyšetřovatel předběžně vyčíslil škodu na 2,5 milionu korun. Díky včasnému zásahu hasiči uchránili další majetek v hodnotě přibližně dvaceti milionů korun, upozornil Stryka.

Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Krátce před polednem v Dolní Rovni zůstávala místní jednotka dobrovolných hasičů. Od rána u požáru zasahovalo celkem 14 jednotek profesionálů i dobrovolníků.

