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Kolaps ve frontě na lanovku. Rodina seniora hledá neznámou zachránkyni

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  12:54

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Záchranka Pardubického kraje zasahovala 11. července dopoledne u lanovky v Dolní Moravě, kde zkolaboval senior. S resuscitací začala zdravotní sestra, která byla poblíž. Po příjezdu záchranky a rozsáhlé resuscitaci se muže podařilo oživit. Jeho dcera nyní na sociálních sítích hledá ženu, která tatínkovi pomohla zachránit život.

Na případ upozornila na síti X zdravotní sestra Martina. „Tatínek kamarádky, akční důchodce, byl na výletě. Ve frontě u lanovky na Dolní Moravě zkolaboval. Naštěstí tam byla zdravotní sestra, který začala resuscitaci. Pak přijeli záchranáři. 40 minut! Vypadalo to bledě. Tatínka odvezli na ARO do místní nemocnice,“ napsala.

Podle ní šlo o komorovou fibrilaci, což je život ohrožující porucha srdečního rytmu. „Lékaři mu nedávali šanci. Rodina pána v podstatě oplakala. Ten se druhý den probral a chtěl zdrhnout ze špitálu, protože musí zavařovat okurky. Mentálně úplně v pořádku. Po 40minutové resuscitaci!“ uvedla v diskusi.

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Záchranná služba Pardubického kraje zásah potvrdila. „V dopoledních hodinách naše posádka vyrazila společně s leteckou službou Královéhradeckého kraje k této události, kde muž náhle zkolaboval. Na místě byla zahájena laická resuscitace. Z naší strany poté probíhala rozšířená resuscitace a při spontánní obnově rytmu po defibrilačních výbojích se pacienta povedlo stabilizovat. Naše pozemní posádka z Červené Vody pacienta transportovala do nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Josef Strašík.

„Prosím o maximální sdílení“

Mluvčí ještě dodal, že letecká záchranka se zásahu nakonec neúčastnila, protože to nebylo nutné.

Uživatelka Martina sdílela na síti X příspěvek kamarádky, která na Facebooku hledá zdravotní sestru, jež jejímu otci zachránila život. „Hledám paní, která poskytovala PP a prováděla KPR muži v sobotu 11. 7. před nástupem na lanovku v Dolní Moravě. Ozvěte se mi prosím do SZ. Prosím o maximální sdílení. Děkuji, že pomáháte,“ napsala Edita Habartová.

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„Šli jsme zrovna kolem se synem, když už se o pána starali záchranáři,“ přihodil na síti X Pavel Hroch.

Podle zdravotní sestry Martiny žena pacienta resuscitovala do té doby, než přijela horská služba a záchranka. „Bez ní by pán nebyl,“ napsala v diskusi.

16. března 2026
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Kolaps ve frontě na lanovku. Rodina seniora hledá neznámou zachránkyni

ilustrační snímek

Záchranka Pardubického kraje zasahovala 11. července dopoledne u lanovky v Dolní Moravě, kde zkolaboval senior. S resuscitací začala zdravotní sestra, která byla poblíž. Po příjezdu záchranky a...

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