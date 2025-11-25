Ačkoli sněžná děla se v areálu rozjela už minulé úterý, ještě tento týden v pondělí jeho provozovatelé na sociálních sítích uváděli, že vleky se rozjedou až druhý prosincový víkend. Stačila jedna noc a všechno je jinak. Díky bohaté sněhové nadílce, která na nedalekém Králickém Sněžníku v úterý ráno dosahovala výšky 12 centimetrů, areál otevře už o tomto víkendu.
|
Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně
„Provozní ředitel, který na Dolní Moravě pracuje plus mínus deset let si nepamatuje, aby zimní sezona začala už v listopadu. Musíme ještě zapátrat,“ usmál se manažer areálu Karel Keklak a potvrdil, že v sobotu a v neděli se rozjede horní část zasněžovaného areálu nad hotelem Vista.
„V provozu budou sjezdové tratě Kamila dojezd a Vyhlídková 1 a 2. Bude to zhruba 2 200 metrů sjezdovek. Areál U Slona bude zatím mimo provoz,“ potvrdil Keklak.
Resort pro tento víkend nasadil jednotné ceny platné jak na místě, tak pro eshop. Dospělý lyžař zaplatí za celodenní skipas 790 korun a dítě 485 korun.
„Ceny platí jen pro tento víkend. Od pondělí do čtvrtka bude areál mimo provoz a sezonu naplno zahájíme v pátek 5. prosince,“ dodal Keklak. Horský resort Dolní Morava v sezoně láká na 10,4 kilometru vzájemně propojených sjezdovek všech stupňů obtížnosti.
Předpověď slibuje nový sníh
Slibný začátek lyžařské sezony předpovídají meteorologové i dalším zimním střediskům na východě republiky. Český hydrometeorologický ústav vydal na středu výstrahu pro pohraniční pás hor od Jeseníků a po Jizerské hory, kde může napadnout až 25 centimetrů nového sněhu.
|
Severovýchod Česka přikryje nový sníh. Napadnout může až 25 centimetrů
Loni byl začátek sezony o poznání horší. V nejvýše položeném horském resortu sněžná děla vyrobila dostatečnou vrstvu sněhu postačující k otevření až v půlce prosince.