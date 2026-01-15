Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Autor:
  9:39
Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se návštěvníkům otevře v sobotu 31. ledna. Přestože resort oficiálně ceník ještě nezveřejnil, redakce iDNES.cz ho má k dispozici.
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa | foto: SNĚŽNÍK, a.s.

Výplavový bazén s výhledem na pohoří Králického Sněžníku.
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa
V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)
31 fotografií

Další atrakce v rychle se rozvíjejícím středisku ve východním cípu Pardubického kraje má do Dolní Moravy přilákat více návštěvníků, kteří vykryjí návštěvnické propady na jaře a na podzim, kdy už se nedá lyžovat nebo je venku ošklivě.

Ačkoli podle fotografií z webových stránek wellness centra se zdá, že nic nebrání otevření, podle marketingového manažera horského resortu Dolní Morava Karla Keklaka je stále v režimu stavby.

OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit

„K návštěvě z řad našich pracovníků musíme ještě žádat zhotovitele o povolení. Bazény jsou jinak napuštěné, technologie jsou v provozu, sauny jsou vyhřáté, ale ještě nejedou na sto procent, aby nedocházelo zbytečně k plýtvání energiemi. Systémy byly zapnuty na plný výkon jen pro pořízení oficiálních fotografií a videí,“ popsal současný stav Keklak s tím, že cílem zhotovitele je testováním potvrdit funkčnost všech nainstalovaných systémů.

Celková kapacita pro bazénovou i wellness část dohromady je 400 lidí. Do sauny bude vstup limitován věkem 15 let. Areál je soustředěn do třípatrové budovy ve svažitém terénu, kterému v nejnižší části dominuje wellness se saunovým světem a panoramatickou prohřívárnou s výhledem na okolní pohoří Králického Sněžníku.

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Venku nechybí bazénky s uměle vytvořenou skálou a ochlazovacími vodopády. Venku se nachází také severský srub, ve kterém se budou konat saunové ceremoniály. V bazénové části, která se rozkládá na ploše více než 550 metrů čtverečních, najdou návštěvníci kromě zážitkového bazénu s plaveckými drahami venkovní výplavový bazén s výhledem na hory i dětský zážitkový bazén s brouzdalištěm.

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa
Výplavový bazén s výhledem na pohoří Králického Sněžníku.
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa
31 fotografií

„Kdo si koupí vstupenku do bazénů či saun, nebo jako společnou do bazénové a wellness části, dostane náramek, na kterém bude vstupenka nahraná. Turniket pak návštěvníky bude pouštět tam, jaké služby si zaplatili,“ vysvětlil Keklak. Nejvyšší patro novostavby bude sloužit jako fitness centrum.

Rodinné vstupné za 1 690 korun

Přestože ceník ještě nebyl ve středu veřejný, podle informací MF DNES vstup do bazénové i saunové části vyjde dospělého na tři hodiny na 990 korun. Samotné wellness bude po stejnou dobu stát o 140 korun méně.

Ceny vstupného Melori aqua & spa

Bazény
dospělí 690 korun
děti 450 korun
rodina (2+1) 1 390 korun
rodina (2+2) 1 690 korun

Bazény a wellness
dospělí od 15 let 990 korun

Wellness
dospělí od 15 let 850 korun

Pozn. ceny jsou uvedeny ke vstupu na 3 hodiny

Kdo si bude chtít po dobu tří hodin užít jenom radovánek v bazénech s tobogány, o mnoho neušetří. Dospělí vytáhnou z peněženky 690 korun, rodiče za své děti pak 490 korun. Rodinné vstupné pro čtyřčlennou rodinu vyjde na 1 690 korun. Kdo se ubytuje v apartmánech, má od 31. ledna za každý den pobytu zahrnut vstup do bazénové části na dvě hodiny. Saunovou část si musí vždy přikoupit.

O návštěvníky se bude v nové části horského resortu každý den od 10 do 22 hodin starat zhruba sto lidí. V současné době se ještě hledají lidé na pozice v gastro provozu.

Resort kvůli už dříve kvůli dříve otevřeným apartmánům a wellness dovedl do obce na své náklady plyn či vystavěl novou čistírnu odpadních vod. Díky moderním technologiím se snaží být i ekologický. V novém wellness se například podařilo spotřebu vody snížit na minimum. Až 80 procent se po vyčištění vrací do oběhu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

Netušili jsme, že zemře, hájil se vrah. Přitom oběť mučili, mrtvolu pak uvařili

U Krajského soudu v Hradci Králové začalo hlavní líčení se dvěma obžalovanými,...

Ústavní soud neshledal důvod k zásahu do pravomocného rozsudku v případu umučení muže na Svitavsku. Podle soudců si Pavel Jireček i jeho komplic Alexandr Golubničenko museli být vědomi toho, že...

Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Zámek v Litomyšli prochází velkorysou obnovou od roku 2023. Po opravách...

Lidé, kteří se mezi svátky nechali zlákat k návštěvě celoročně otevřeného zámku Litomyšl, aby si prohlédli vánočně vyzdobené interiéry, byli mile překvapeni hned po vstupu na první nádvoří. Po třech...

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

Bazén za 700, se saunou za tisíc. Dolní Morava otevře horské wellness

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Společnost Sněžník ladí poslední detaily před otevřením velkého relaxačního centra v Dolní Moravě. Horské wellness centrum, které bude mimo jiné zahrnovat několik saun s ochlazovacími vodopády, se...

15. ledna 2026  9:39

Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout...

14. ledna 2026  15:41

Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků

Milan Engel na trati Rallye Dakar.

Na Rallye Dakar je už podvanácté a zažil toho při ní mraky. Ale jednu z nejsilnějších vzpomínek bude mít motorkář hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel na úterní devátou,...

14. ledna 2026  11:30

Jsme v dobré formě, těší Bryanta. A Pardubice nabraly zkušenosti z NBA

Joe Bryant z Pardubic slaví svou trojku v zápase s Opavou.

Basketbalové Pardubice střelecky táhne vlastně celou sezonu, s průměrem 18,1 bodu na zápas je čtvrtý nejlepší v lize a třeba teď v sobotu zatížil při jasné výhře Beksy 118:85 konto hostujícího Písku...

14. ledna 2026  11:16

Obchvat dostal z Pardubic třetinu automobilů, u obchoďáků problémy trvají

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Pardubice mají první přesná čísla o tom, co s dopravou ve městě udělal před měsícem otevřený severovýchodní obchvat. Podle nich z centra zmizela třetina dopravy. Jediným problematickým místem tak...

14. ledna 2026  10:06

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Obrat v kauze ubodané družky. Muž dostal sedmnáct let, až poté zamíří do detence

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potrestala 17 lety vězení šestatřicetiletého Petra G., který podle obžaloby v létě 2024 v Jevíčku na Svitavsku na autobusové zastávce ubodal svou o...

13. ledna 2026  15:50

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila...

13. ledna 2026  11:17

Úsek D35 s nejdelším tunelem v Česku je blíž. Stavba začne letos, řekl šéf ŘSD

Stavbaři v Pardubickém kraji nyní pracují na stavbě dálnice D35 kolem...

Dostavba dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice se přiblížila. Ministerstvo dopravy vyzvalo tři zájemce, aby předložili své nabídky do léta. V druhé polovině roku by mohla být stavba zahájena....

13. ledna 2026  10:11

VIDEO: Takhle to vidí pes. Čtyřnohý parťák hasičů testoval speciální přilbu s kamerou

Služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje otestoval při...

Taktickou ochrannou přilbu pro psy otestoval při výcviku služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v areálu bývalých kasáren v Pardubicích. Je mimo jiné vybavena vestavěnou...

12. ledna 2026  16:58

Kraj odstranil reklamní plachty ze škol, Pardubice se přivýdělku vzdát nechtějí

V Pardubicích je stále u silnic dost reklam. A to i v blízkosti škol, jak je...

Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že střední školy, které spravuje, si už nebudou přivydělávat umisťováním velkoplošných reklam na ploty či budovy. Pardubická radnice však podobný krok odmítá....

12. ledna 2026  10:24

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu...

12. ledna 2026  6:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.