V Dolní Moravě chystají stavbu kabinové lanovky, má zjednodušit dopravu

Dosavadní čtyřsedačkovou lanovku v lokalitě U Slona v Dolní Moravě hodlá společnost Sněžník nahradit kabinovou lanovkou. Bude mít o něco větší kapacitu a hlavně přepraví zájemce dál než dosud – až k chatě Slaměnka v nadmořské výšce 1 115 metrů nad mořem. Propojí se tam s lanovkou Sněžník. Fungovat by měla celoročně.

Krajský úřad Pardubického kraje v pondělí zveřejnil podklady pro posuzování vlivu této stavby na životní prostředí. Společnost si od nové investice slibuje, že se návštěvníci budou moci dostat ke Stezce v oblacích, visutému mostu, bobové dráze a chatě Slaměnka přímo z areálu U Slona a nebudou muset zajíždět až k hotelu Vista, kde funguje lanovka Sněžník.

Zjednodušilo by to dopravu v obci, snížilo zatížení kolem hotelu. Do horní části obce by tak dojížděli jen obyvatelé Dolní Moravy a ubytovaní hosté.

„Byli bychom rádi, aby valná většina návštěvníků začínala v této části a neprojížděla by celou obcí, nemusela by vyjíždět k lanovce Sněžník. Ta už by nemusela být v provozu celoročně,“ uvedl manažer Horského resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.

Kabinová lanová dráha na západním svahu horského hřbetu Slamníku by nabídla 76 desetimístných kabinek, které by dva kilometry s převýšením 447 metrů zdolávaly rychlostí šest metrů za sekundu.

Trasa dráhy je lomená. Kromě horní a dolní stanice zde bude mezistanice pro výstup i nástup. Původní plány, podle nichž by vedla lanovka přímo k chatě Slaměnka, se nelíbily Správě CHKO Jeseníky a nesouhlasily s nimi ani nevládní organizace.

„Investor vyhověl požadavku na změnu trasy tak, aby již tato trasa nezasahovala do ochranného pásma národní přírodní rezervace Králický Sněžník,“ píše se v dokumentaci záměru. Oproti stávající čtyřsedačkové lanovce bude mít nové zařízení nižší hlučnost. V úseku mezi spodní a horní stanicí stávající lanové dráhy nebude 14 podpěr jako nyní, ale jen osm.

Výstavba ale zabere 1,7 hektaru lesních pozemků v horní části vedoucí od stávající horní stanice lanovky ke Slaměnce. Podle odborníků dojde k další fragmentaci lesních porostů. Les nad Dolní Moravou přitom utržil viditelné šrámy v předchozích letech po vichřicích a kůrovcové kalamitě a už nepřipomíná původní hustý porost.

Hejtmanství projektu udělilo výjimku

Krajský úřad s výstavbou souhlasí, vzhledem ke zlepšení dopravy, zvýšení bezpečnosti zařízení a podpoře pracovních míst v ní vidí veřejný zájem. Udělil jí i výjimku z ochrany zvláště chráněných živočichů.

Společnost Sněžník si od lanovky slibuje i větší komfort pro méně zdatné lyžaře a větší bezpečnost na svazích. Lyžaři totiž stále více využívají severní část areálu, který je přetížen. Díky nové kabinové lanovce by zejména méně zkušení lyžaři využívali pozvolnější sjezdovky vedoucí dolů ke stanici U Slona. Tím by se množství lyžařů v rámci areálu více rozložilo a snížilo se i riziko úrazů.

„Je to celosvětový trend, střediska se zaměřují na rodiny s dětmi a méně zdatné lyžaře,“ uvedl Drápal.

I proto společnost Sněžník současně usiluje o vybudování nové sjezdovky F rozšířením sáňkařské tratě, byť to zahrnuje zábor dalších dva a půl hektaru lesa. Obec s tím při projednání územního plánu vyslovila souhlas. „Upřímně, v místě, kudy to má vést, už toho lesa moc není,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák.

Zatím není zřejmé, kdy se lidé svezou kabinovou lanovkou poprvé. Její výstavba však dříve než příští rok nezačne.