Na Dolní Moravě začíná sezona. Kopců je sjízdných víc, než bylo v plánu

V nejvýše položeném zimním středisku v Pardubickém kraji se dokonce rozjede víc vleků, než bylo původně v plánu. Ve středu vlekaři původně avizovali, že se otevře přes dva kilometry dlouhý sjezd z nejvýše položeného Slamníku k čtyřsedačkové lanovce u hotelu Vista. Dostatek vyrobeného sněhu a vhodné klimatické podmínky však nakonec dovolí otevřít více než dvojnásobnou porci kilometrů.

„Nakonec to dopadlo dobře. V sobotu zahajujeme lyžařskou sezonu a denní provoz lyžování. Máme potvrzeno 5 kilometrů tratí - panoramatickou sjezdovku Slamník, sportovní sjezdovku Sněžník B, rodinnou sjezdovku Vyhlídková 1 a Vyhlídková a sjezdovku Kamila,“ řekla mluvčí resortu Šárka Braunerová.

Otevřen bude i Mamutíkův skipark. Tam se ti nejmenší začínají učit stát na lyžích a dělat první krůčky třeba i s instruktorem lyžařské školy.

Zasněžovací systém zásobený vodou ze zasněžovacích jezer o objemu 100 tisíc metrů krychlových s pokročilou technologií pro měření výšky sněhu začal první sníh vyrábět v půlce listopadu. Resort do něho za poslední roky investoval 600 milionů korun.

Dobrou zprávou pro lyžaře je, že ceny skipasů i ceny zimních zážitků už druhým rokem zůstávají na stejné úrovni. „Ceny skipasů letos nezdražujeme. Novinkou pro tuto zimu je zavedení online flexi ceny skipasů při nákupu na našem e-shopu. Nákup v předstihu se výrazně vyplatí, protože nakupující se dostává na nejnižší možné ceny,“ sdělila Šárka Braunerová.

Skipas se vyplatí koupit předem

Kdo si však nekoupí skipas v předstihu online, výrazně se mu lyžování prodraží. Na místě v samoobslužném automatu stojí celodenní skipas 1 290 korun.

Při nákupu online a s registrací cena celodenního skipasu začíná na 690 korunách pro dospělého a 485 korunách pro děti. Děti do 6 let lyžují na Dolní Moravě zdarma a zvýhodněné dětské skipasy platí až do 15 let věku.

Ještě výhodněji pak vyjde cena skipasu pro ubytované v nově vystavěných apartmánech u sjezdovek pod čtyřsedačkovou lanovkou Sněžník.

Začátek zimní sezony vyhlíží i na Bukové hoře, kde také zasněžují. „Momentálně jsme pořád ve fázi příprav, aby jsme pro vás vytvořily ty nejlepší podmínky pro lyžování.O termínu otevření sjezdovek budeme včas informovat,“ sliboval v pátek odpoledne na sociálních sítích Horský resort Buková hora.