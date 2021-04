Úřad souhlasí s horským hotelem pro 324 hostů v Dolní Moravě

Zastupitelé Dolní Moravy loni po stížnostech na stavební ruch v obci řekli dost. Usnesli se, že už nebudou schvalovat další změny územního plánu, které by umožnily stavbu nových apartmánů, hotelů či atrakcí. V obci, z níž se stalo jedno velké staveniště, se ale nezmění nic.

Stávající územní plán totiž investorům dává volnou ruku, aby mohli stavět. Počet lůžek pro turisty se už nyní blíží ke dvěma tisícům, v budoucnu jich ještě přibude.



Nejnověji Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že stavba apartmánového hotelu v lokalitě Nad Slonem nebude mít významný vliv na životní prostředí, což společnosti Vakabrnocz otevřelo cestu k získání stavebního povolení. Asfaltku stoupající od parkoviště U Slona k hotelu Vista z obou stran obklopí deset apartmánových domů s centrální budovou, v níž bude restaurace i wellness.

Areál doplní hřiště i venkovní bazén a parkoviště pro 159 aut. Mimochodem, pokud původní plány mluvily o dvě stě ubytovaných, v přepracované verzi figuruje 324 lůžek.



Pro stavbu by teoreticky mohl být problémem výskyt chráněného chřástala polního. Jenže není. Připomínky ekologů, že stavba ohrozí chráněné živočichy a rostliny, úřady odmítly mimo jiné s argumentem, který v Dolní Moravě používají zas a znova. Zjednodušeně řečeno je zásah člověka do tamní přírody podle úředníků už tak velký, že tam není co zkazit.

„V rámci hodnocení vlivu stavebního záměru na krajinný ráz je nutné brát v potaz současný stav dotčeného území,“ píše ve svém rozhodnutí krajský úřad s odkazem na nové hotely, penziony, lyžařské vleky, parkovací stání, bobové dráhy.

Na den k nám nejezděte, vzkazuje starosta

Zatím je turistům v Dolní Moravě k dispozici kolem dvou tisíc lůžek. „Počítáme s tím, že během pěti let se kapacita může navýšit o padesát procent a že tu bude na tři tisíce lůžek. Ten počet nám ani moc nevadí, znamenají spíše plus,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák.

Obci ani tamním obyvatelům podle něj totiž nevadí turisté, kteří se zde ubytují, ale jednodenní výletníci, kteří přijedou autem, zajdou na atrakce a za pár hodin odjíždějí pryč. „Jenom nás zatěžují, nemá z nich nic obec ani podnikatelé, snad jen provozovatelé atrakcí. Když už lidé chtějí přijet, tak ať se tady ubytují alespoň na tři čtyři dny,“ řekl Novák.

Z plánů investorů vyplývá, že ubytovací kapacita Dolní Moravy se může v budoucnu pohybovat mezi třemi až čtyřmi tisíci lůžek. Vedle hotelu firmy Vakabrnocz chystá společnost Sněžník pětihvězdičkový hotel s 250 lůžky a nové apartmány pod hotelem Prometheus s kapacitou až 500 postelí. Navíc v Dolní Moravě staví nebo bude stavět řada menších investorů.

Jedním z hlavních cílů obce je, aby v Dolní Moravě nevznikaly apartmánové domy. „Principiálně je nechceme. Když se rozprodají byty v horách, je to pro obec v uvozovkách peklo, jsou z toho mrtvé lokality, které obci mnoho nepřinášejí,“ uvedl Novák.

Hlavním investorem i zaměstnavatelem v Dolní Moravě je společnost Sněžník brněnského developera Jiřího Rulíška. Firma chce postavit jezero pro zasněžování, bezmála dva kilometry dlouhou kabinkovou lanovku, parkoviště, moderní wellness, vybudovat plynovod ze sousedních Králíků, nová parkoviště a spustit šestisedačkovou lanovku U Slona.

Po otevření Stezky v oblacích a tříkilometrové bobové dráze navíc chystá resort Dolní Morava mimořádnou atrakci, visutý most pro pěší, který povede vysoko nad údolím.



„Délka visutého mostu by měla být okolo 700 metrů a ve výšce 80 až 90 metrů nad údolím,“ uvedl před časem ředitel pro obchod a rozvoj společnosti Sněžník Martin Palán.