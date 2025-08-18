Když se na Dolní Moravě před deseti lety pomlátil cyklista tak, že musela přijet záchranná služba, šlo spíše o raritu. Mezitím na východě Pardubického kraje vznikly nové areály pro horská kola a s větším počtem lidí řítících se po strmých stezkách dolů přišlo i více zranění.
„Jsou to odřeniny, zlomeniny končetin, otřesy mozků, pak jsou to ale i vážnější úrazy páteře a vnitřní zranění,“ uvedl Jakub Fabián z Horské služby v Dolní Moravě. Podle něj zranění po pádu z kola výrazně přibylo úměrně k tomu, jak se zde zvýšil počet turistů.
Nedává smysl ztěžovat život podnikateli, který vytváří nová pracovní místa a vymýšlí aktivity, které zpestří lidem život.