Záchranka jezdí stále častěji pro zraněné na traily. Ať to platí provozovatel, žádá kraj

Premium

Fotogalerie 7

Trail park na Dolní Moravě. | foto: Trail park Dolní Morava

David Půlpán
  14:00
Na Orlickoústecku přibývá zranění na cyklotrailech. Podle hejtmana Martina Netolického to zatěžuje krajskou záchrannou službu. Navrhuje proto, aby se na úhradě nákladů podíleli i provozovatelé trailů. Ti s nápadem nesouhlasí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když se na Dolní Moravě před deseti lety pomlátil cyklista tak, že musela přijet záchranná služba, šlo spíše o raritu. Mezitím na východě Pardubického kraje vznikly nové areály pro horská kola a s větším počtem lidí řítících se po strmých stezkách dolů přišlo i více zranění.

„Jsou to odřeniny, zlomeniny končetin, otřesy mozků, pak jsou to ale i vážnější úrazy páteře a vnitřní zranění,“ uvedl Jakub Fabián z Horské služby v Dolní Moravě. Podle něj zranění po pádu z kola výrazně přibylo úměrně k tomu, jak se zde zvýšil počet turistů.

Nedává smysl ztěžovat život podnikateli, který vytváří nová pracovní místa a vymýšlí aktivity, které zpestří lidem život.

Petr Vrzalředitel Turistické oblasti Králický Sněžník

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

Dnes odpoledne došlo v areálu chemické společnosti Synthesia v Pardubicích k výbuchu. Při incidentu se zranili tři lidé, dva z nich byli v ohrožení života - do nemocnic je záchranáři převáželi...

Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou

Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal v ten den ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel...

OBRAZEM: Nosek přivezl Stanley Cup povozem, na náměstí bouřily tisíce fanoušků

Po 23 letech se v Pardubicích ukázal Stanley Cup. Nejslavnější hokejovou trofej přivezl v úterý útočník Floridy Tomáš Nosek, který play off zámořské NHL s týmem Panthers vyhrál v červnu. Na...

Past na řidiče u Pekla. Roky chybějí odbočovací pruhy, místo si vyžádalo první oběť

Premium

Ani deset let po otevření zábavního centra Peklo na Chrudimsku, kam míří tisíce lidí ročně, k němu z hlavní silnice I/34 nevede bezpečný sjezd. Řidiči kvůli odbočení náhle brzdí a nebezpečné situace...

Motorkářku na Chrudimsku vymrštila srážka do protisměru, nehodu nepřežila

Řidička motocyklu nepřežila v neděli večer dopravní nehodu nedaleko obce Čertovina na Chrudimsku. Srážka s jiným motocyklem ji na křižovatce u zábavního centra Peklo vymrštila do protisměru, kde se...

Záchranka jezdí stále častěji pro zraněné na traily. Ať to platí provozovatel, žádá kraj

Premium

Na Orlickoústecku přibývá zranění na cyklotrailech. Podle hejtmana Martina Netolického to zatěžuje krajskou záchrannou službu. Navrhuje proto, aby se na úhradě nákladů podíleli i provozovatelé...

18. srpna 2025

Místo skládky u Mohelnice vyrostl park. Černá můra skončila

Nekonečné spory, bezzubé úřady a neuvěřitelných 32 let trvala likvidace skládky u Mohelnice na Šumpersku. Rekultivace nelegální skládky je u konce. Mezitím byl odpad ležící zčásti na městském...

18. srpna 2025  5:26

Rodiče mají představu, že jim dítě opravíme a vrátíme, říká šéfka krizového centra

Krizové centrum J. J. Pestalozziho funguje ve Svitavách už 15 let a za tu dobu pomohlo z krizí jakéhokoli druhu tisícům lidí. Jen za loňský rok to bylo téměř 800 klientů. V posledních letech však...

17. srpna 2025  10:02

Lanškroun předběhl Českou Třebovou, obchvatu se menší město dočká dřív

Lanškroun se silničního obchvatu dočká pravděpodobně daleko dřív, než Česká Třebová, kde příprava nové přeložky i přes dřívější zahájení přípravných prací fakticky stojí.

16. srpna 2025  7:48

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

Dnes odpoledne došlo v areálu chemické společnosti Synthesia v Pardubicích k výbuchu. Při incidentu se zranili tři lidé, dva z nich byli v ohrožení života - do nemocnic je záchranáři převáželi...

15. srpna 2025  15:34,  aktualizováno  17:53

Kráva s barelem na hlavě spadla do řeky, bezradné zvíře vysvobodili hasiči

Velká žízeň v tropickém dni stála málem život jednu krávu na Svitavsku. Když se snažila napít, hlava jí uvázla v barelu, se kterým spadla dezorientovaná do řeky Třebůvky. Z pasti ji vysvobodili...

15. srpna 2025  15:45

Napadení Finska, blokáda Leningradu. Vojenská Cihelna připomene nejen zimní válku

Už dnes od 14 hodin začne v Králíkách na Orlickoústecku generálním nácvikem vojensko-historické akce Cihelna 2025, která letos připomene konflikt mezi Finskem a Sovětským svazem v letech 1941-1945....

15. srpna 2025  13:13

Past na řidiče u Pekla. Roky chybějí odbočovací pruhy, místo si vyžádalo první oběť

Premium

Ani deset let po otevření zábavního centra Peklo na Chrudimsku, kam míří tisíce lidí ročně, k němu z hlavní silnice I/34 nevede bezpečný sjezd. Řidiči kvůli odbočení náhle brzdí a nebezpečné situace...

15. srpna 2025

Úřad zrušil povolení na projekt v Chrudimi. Byty stejně budou, tvrdí developer

Krajský úřad zrušil povolení na výstavbu tří bytových domů ve čtvrti Na Rozhledně v Chrudimi, kterou chystá místní developer Milan Kušta. Městský úřad v Chrudimi posoudí žádost znovu, výstavbu to...

14. srpna 2025  15:54

Vlak v Ústí nad Orlicí usmrtil člověka, na hodinu zastavil koridor

V úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí dnes stál železniční koridor. Před jedenáctou hodinou tam v jedné ze zastávek vlak srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz byl částečně obnoven po jedné...

14. srpna 2025  11:09,  aktualizováno  13:26

Astrofyzik na Pardubicku nafotil průlet kosmické stanice ISS před Sluncem

Nad Českem bylo ve středu možné pozorovat za velmi příznivých podmínek průlet Mezinárodní kosmické stanice (ISS) před Sluncem. Tento unikátní okamžik vyfotografoval astrofyzik Petr Horálek, snímky...

14. srpna 2025  9:19

Řidič si zadriftoval a už měl v patách policii. Nepomohl mu ani blafák s blinkry

Rychlým driftem na mokré silnici se chtěl zřejmě předvést devatenáctiletý cizinec v lexusu v Hlinsku na Chrudimsku. Upozornil však na sebe policejní hlídku, která se za řidičem se zapnutou houkačkou...

13. srpna 2025  17:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.