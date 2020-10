Mladík si odsedí šest let za smrtící útok v průchodu, na trestu se dohodl

Podle obžaloby Štefan Hladil v prosinci loňského roku v domovním průchodu ve Vysokém Mýtě po požití alkoholu a marihuany bezdůvodně napadl dva lidi.

Nejprve pětašedesátiletou ženu, do které vrazil a několikrát ji udeřil pěstí do obličeje. Poškozená zůstala ležet na zemi v bezvědomí a následně byla v nemocnici až do února 2020.

S ní byl v podchodu také stejně starý muž, kterého Štefan H. udeřil pěstí do spánku a hodil s ním o zem. Poškozený na tvrdý podklad narazil obličejem a upadl do bezvědomí.



„Obžalovaný tím muži způsobil tříštivou zlomeninu nosních kůstek a další těžká zranění, kterým oběť na místě podlehla,“ stálo ve spisu, podle kterého bylo příčinou smrti vdechnutí krve do plic.

Mladík si odsedí šest let ve věznici s ostrahou a poškozeným musí uhradit celkovou škodu ve výši 1 728 292 Kč. Soud mu navíc nařídil ochranné psychiatrické léčení.

„Procesní strany využily novely zákona platné od 1. října 2020, díky které mohou uzavřít dohodu o vině a trestu mimo hlavní líčení,“ uvedla předsedkyně trestního senátu Anna Sobotková. „Obžalovaný se plně doznal, hrozilo mu pět až deset let. Strany se nakonec domluvily na šestiletém trestu, což soud schválil,“ dodala. Dohoda byla uzavřena mezi státním zástupcem, obžalovaným, obhájkyní, zmocněncem poškozené a poškozenou, která útok přežila.



Hladil byl navíc souzen také za to, že deset dní před výše uvedeným činem způsobil ve Vysokém Mýtě po užití marihuany dopravní nehodu, během které došlo ke zranění spolujezdce. Muž nebyl ani držitelem řidičského průkazu.