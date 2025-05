V obci Březinky - Nectava na Svitavsku narazila dodávka do drážního domku, zranilo se šest lidí včetně dětí. (12. května 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Nehoda se stala krátce po čtvrté hodině ranní. Dodávka z dosud nezjištěných příčin narazila do drážního domku a poškodila také zabezpečovací zařízení místního železničního přejezdu. Ve vozidle cestovalo osm lidí, z toho čtyři dospělí a čtyři děti.

Jako první na místo nehody dorazili profesionální hasiči z Moravské Třebové a Jevíčka. Nikoho nemuseli vyprošťovat, všichni cestující se dostali z auta ven ještě před příjezdem záchranných složek. Na vozidle provedli hasiči protipožární opatření.

„Okamžitě jsme začali poskytovat první předlékařskou pomoc společně se záchranáři. Jednu dospělou osobu a jedno dítě jsme uložili do vakuových matrací kvůli podezření na poranění páteře. V zastávce bylo zřízeno provizorní ošetřovací místo pro zraněné,“ řekl zastupující mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.

Po nárazu popraskaly zdi drážního domku

K nehodě vyjely čtyři posádky krajské záchranné služby a vypomáhala jedna posádka z Olomouckého kraje.

„Transportovalo se dohromady šest lidí, z toho jedna osoba byla převezena do dětské FN v Brně, další dvě osoby do FN v Olomouci a další tři byly transportovány do Svitav na chirurgické oddělení,“ uvedla mluvčí záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala.

Po nárazu popraskalo obvodové zdivo drážního domu, vozidlo při nehodě také poškodilo zabezpečovací zařízení železničního přejezdu.

Na místo proto byla povolána i jednotka Správy železnic z Přerova. Událost dále vyšetřuje policie.

„Policisté s řidičem provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Všech osm cestujících skončilo v nemocnici, z toho dva kvůli preventivnímu vyšetření. Příčiny a okolnosti dopravní nehody, stejně jako rozsah zranění, jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil policejní mluvčí Tomáš Dub.