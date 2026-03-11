Místní řidiče, kteří v okolí pardubické ulice Pichlova bydlí, to rozhodit nemůže. Od hlavního tahu z S. K. Neumanna roky platí k bytovým domům zákaz vjezdu, z druhé strany tedy následuje jednosměrka. Nově jsou však na značkách chybně nainstalované dodatkové tabulky pro průjezd cyklistů a mohou neznalé zmást.
„Kdo tu bydlí, tak značkám pozornost už nevěnuje. Občas ale někdo zazmatkuje a třeba couvá, aby se podíval, zda se nepřehlédl,“ popsal pro iDNES.cz obyvatel „Pichlovky“ Jan V.
Od S. K. Neumanna tedy nově podle dodatkové tabulky auta mohou, zatímco z druhé strany ne. Značení je prohozené, město již o chybě ví a pracuje na nápravě. „Vím o tom od pátku (6. března, pozn. red.) a hned jsem věc předal odboru dopravy,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO), který má v gesci dopravu.
Daleko větší problém v Pichlově ulici je však s parkováním. Volných míst je zde běžně nedostatek i přes den, natož třeba po večerním návratu z práce.
„Snažíte se auto prostě postavit kdekoli, kde se domníváte, že nebudete překážet. Pak ale bohužel přicházejí na řadu aktivní pozorovatelé za okny, kteří zavolají strážníky a ještě jim řeknou, kde přesně bydlíte. Město by se mělo zamyslet nad nějakým řešením, před domem je třeba zbytečně velká travnatá plocha, která by klidně mohla sloužit jako parkoviště,“ stěžoval si Jan V.
Městská policie o chybném dopravním značení ví, ale v souvislosti s ním žádné oznámení neobdržela. Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory je parkování v Pardubicích problém obecný a ani Višňovka není výjimkou.
„Pravidelně řešíme porušení dopravního značení například i v ulici Rokycanova, kde je zdravotní středisko. V Pichlově ulici a okolí je důležité večer najít kompromis a zaparkovat třeba dál od domu, ale legálně. Snažíme se být vůči lidem tolerantní, ale pokud jde o závažné porušení dopravního značení nebo stížnost, přehlédnout to nelze,“ uvedl.
|
Jsem v Chocni, nebo Vysokém Mýtě? Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí
Pokud jde o lehké porušení dopravního značení, strážníci hříšníka vyřeší domluvou, případně pokutou do výše 1 500 Kč. V případě, že dojde například k parkování na veřejné zeleni, tam se pokuta může vyšplhat až do výše 10 000 Kč na místě, případně více ve správním řízení.
Nejen strážníci však dlouhodobě apelují na lidi, aby při parkování mysleli také na průjezd záchranných složek. „Lidé chtějí zaparkovat hned a co nejblíž, ale zapomínají, že v případě, kdy se v noci něco stane, záchranné složky neprojedou. V některých případech může jít o čas a nelze čekat, až si všichni dojdou přeparkovat. Hasičská auta nepatří k nejmenším a je potřeba myslet i na žebřík, který potřebuje minimálně 12 metrů čtverečných kolem auta. To je skutečně velmi častý problém i na Dubině, kde je ta situace katastrofální,“ dodal Sejkora.