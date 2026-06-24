Stavba mostního provizoria přes Labe je v polovině, hotovo bude do konce prázdnin

Provizorium by mělo začít sloužit od 1. září. V ten samý den se na něj vrátí i trolejbusy a běžné autobusy MHD. „Několik minut po půlnoci 1. září už sem pojede první spoj v podobě noční linky,“ potvrdil ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán.
Po stávajícím mostě poslední tři roky jezdily jen malé autobusy, běžné linky musely do Polabin po mostě Pavla Wonky v centru města. Nyní se většina vrátí na původní trasu. A to přesto, že i na mostním provizoriu bude provoz kyvadlový, tak jako je od roku 2023 i na původním mostě.
„Na trasu přes hlavní nádraží se vrátí linky 2, 6 a 18. Jediná linka číslo 13 zůstane trasována přes most Pavla Wonky. Ta se sem vrátí až s výstavbou nového mostu, který bude obousměrný,“ dodal Tomáš Pelikán.
Devadesátimetrová konstrukce
Práce na provizoriu, které umožní demolici původního mostu a následnou výstavbu nového, zatím jedou podle harmonogramu.
„Nyní už probíhá fyzický výsuv mostního provizoria, což je třicetidílná sestava o celkové délce devadesáti metrů. Jakmile bude výsuv hotový, navážou na to další práce v podobě veřejného osvětlení, trakčního vedení a tak dále. Na závěr srpna by měly proběhnout zátěžové zkoušky,“ popsal aktuální stav náměstek pardubického primátora pro dopravu Jan Hrabal (ANO). Za celou zakázku město zaplatí 357 milionů korun.
Zhotovitel převzal staveniště na začátku letošního roku. „Od ledna jsme začali chystat přeložky, které bránily vybudování, pak jsme v Labi vybudovali pilíře, od června probíhá postupná montáž provizorního mostu,“ uvedl Jan Hanzlík ze společnosti Chládek a Tintěra, která se na této zakázce z velké části podílí.
Jednotlivá pole mají tři metry, stavbaři vysunou nad řeku zhruba tři taková pole za den. Nyní jsou zhruba v polovině samotného výsuvu.
Stavbu nekomplikují ani aktuální vysoké teploty. „Harmonogram držíme a slíbili jsme prvního září otevřít, myslím že to dodržíme,“ podotkl Hanzlík.
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Ačkoli bude mostní provizorium stále jednosměrné a kyvadlový provoz budou řídit semafory, město nepředpokládá výrazné dopravní komplikace a kolony. „V červenci by měl být otevřen v plném rozsahu most Pavla Wonky, věříme že se doprava především v ranních hodinách rozmělní právě na Wonkův most,“ dodal náměstek Hrabal.
Po zprovoznění provizoria začnou práce na demolici stávajícího mostu. Ta by měla trvat celý podzim. Hned na začátku roku 2027 pak začne stavba nového, už plnohodnotného mostu.