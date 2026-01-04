Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

Policie nejdřív dostala na linku 158 oznámení, že před zastávkou Dlouhá Třebová vlak srazil v kolejišti muže. Vyjela tam hlídka i záchranáři, ale nikoho nenašli.
„Po několika desítkách minut ale nalezli dvacetiletého nezraněného muže v nedaleké stráni. Ten jim potvrdil, že se snažil přejít přes koleje. Na poslední chvíli si ale všiml přijíždějícího vlaku, který už byl natolik blízko, že by nestihl uskočit, a tak si lehl mezi koleje a počkal, až vlak projede,“ řekla Kopecká. Dodala, že se mladému muži při kaskadérském manévru jako zázrakem nic nestalo.
„Policisté u mladíka provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Z události si mladý muž kromě nepříjemné zkušenosti odnesl také oznámení o přestupku podle zákona o drahách, neboť se pohyboval v kolejišti mimo vyznačené místo,“ dodala mluvčí.