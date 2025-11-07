Pozor, divočák! Do drogerie vběhl kanec a kličkoval mezi regály, lidé se schovávali

Autor:
  10:14
Pořádné pozdvižení způsobil ve čtvrtek kanec v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Dezorientovaný jedinec vběhl do drogerie v menším obchodním centru na okraji města, kde běhal mezi regály, než ho zpacifikovali hasiči.

Nezvaného hosta v drogerii v Heřmanově Městci utratil přivolaný myslivec. | foto: Policie ČR

K nezvyklému incidentu byla policejní hlídka přivolána vyděšenými prodavačkami kolem půl čtvrté odpoledne. Prodavačky a zákazníci prodejny se před divočákem stihli schovat nebo utéct, takže se nikomu nic nestalo.

„Hasiči, kteří na místo dorazili s policejní hlídkou, zvíře odchytili a znehybnili. K žádnému zranění nedošlo,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Zákrok trval přibližně hodinu. Na místo byl přivolán i myslivec, který prase mimo prodejnu utratil.

Přijeďte, porcuje tu prase! Muž boural divočáka mezi paneláky, řešili to strážníci

„Myslivec z důvodu zdravotního stavu prasete toto usmrtil na honebním pozemku v bezpečné zóně,“ dodal Dub.

Přemnožená divoká prasata nedávno zburcovala i hasiče v Brandýse nad Orlicí, kde trojice kanců spadla do náhonu malé vodní elektrárny a nemohli se dostat ven. Štětináče se podařilo zachránit až otevřením stavidel.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela....

Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium
Zakladatel pardubického letního kina Jan Motyčka

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

Z dominanty Pardubic mizí lešení. Zelená brána je teď světlejší než dříve

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)

Pardubice mají alespoň částečně zpět svou dominantu. Dělníci sundali lešení z vrchní části Zelené brány a ta odhalila svou novou světlejší podobu. Práce vyjdou na 39 milionů korun.

Pozor, divočák! Do drogerie vběhl kanec a kličkoval mezi regály, lidé se schovávali

Nezvaného hosta v drogerii v Heřmanově Městci utratil přivolaný myslivec.

Pořádné pozdvižení způsobil ve čtvrtek kanec v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Dezorientovaný jedinec vběhl do drogerie v menším obchodním centru na okraji města, kde běhal mezi regály, než ho...

7. listopadu 2025  10:14

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

7. listopadu 2025,  aktualizováno  9:39

Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...

Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích...

6. listopadu 2025  15:38

Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Podle krajského úřadu nemusí majitel Dynama Pardubice Petr Dědek žádat o posouzení vlivu jeho zamýšlené arény na životní prostředí. Investor tak přeskakuje těžkou překážku na cestě k největší hale...

6. listopadu 2025  13:14

Při likvidaci požáru bytu hasiči oživovali kočku, druhou už nezachránili

Skřípnutý kabel varné desky způsobil požár. Jedna z koček nepřežila. (5....

Nešťastně skončil středeční požár bytu v Žamberku na Orlickoústecku. Jeho příčinou byl podle předběžného zjištění skřípnutý kabel u varné desky. V bytě se nacházely dvě kočky a morče. Jedna z koček...

6. listopadu 2025  10:29

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

5. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  21:56

Jako za covidu. Požár bojleru zavřel školu na několik týdnů, učí se i online

Požár bojleru na základní škole v Ohrazenicích (3.listopadu 2025)

Základní škola Ohrazenice v Pardubicích zůstane po nedávném požáru bojleru v technické místnosti několik týdnů zavřená. Hořet začalo v pondělí, do pátku potrvá zjišťování škod. Potom začne úklid....

5. listopadu 2025  16:04

Rychlovlak do Pardubic? Nová vláda s ním nepočítá. Je mimo realitu, říká Havlíček

Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou...

S plánovaným spojením Prahy s polskou Vratislaví vysokorychlostními vlaky nastupující vláda nepočítá. Spokojeny jsou zejména obce v okolí plánovaného ramene do Pardubic.

5. listopadu 2025  15:24

Iredo v Pardubickém kraji zdraží téměř o čtvrtinu, jízdné půjde nakupovat v mobilu

ilustrační snímek

Jízdné v integrovaném dopravním systému IREDO (Integrovaná regionální doprava) na východě Čech se od 14. prosince zvýší průměrně o 19 procent. Tarif nebude pro náhodné cestující od nového jízdního...

5. listopadu 2025  13:14

Z části kasáren bude škola. Radní Pardubic však zatím netuší, co se zbytkem

Demolice objektů v areálu bývalých Masarykových kasáren v Pardubicích (13....

Pardubická radnice vlastní kasárna TGM přes deset let. Zatím ale pro ně nenašla využití. V jedné části začne sice už příští rok vznikat základní škola, ale další pozemky zatím využití nemají. Poradit...

5. listopadu 2025  10:52

Advantage Consulting, s.r.o.
OBSLUHA SOUSTRUHU (30-40.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

Dalších 31 419 volných pozic

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela....

Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...

4. listopadu 2025  11:54

Pardubice chtějí nábřeží, které bude chloubou. Pokud ovšem najdou dost peněz

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních...

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. Politici chtějí mít projekty připravené tak, aby v případě volných...

4. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.